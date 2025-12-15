Attentato Bondi Beach, chi sono le persone uccise nella sparatoria

Sono 15 le persone che hanno perso la vita nell'attentato che ha preso di mira la comunità ebraica di Sydney. Tra loro due rabbini e una bambina di 10 anni. Ma ci sono anche un cittadino francese e un sopravvissuto all'Olocausto. Decine le persone ferite

Col trascorrere delle ore emergono nuovi dettagli sulla strage di Bondi Beach che ha colpito la comunità ebraica, causando la morte di 15 persone e il ferimento di altre decine di partecipanti alle celebrazioni della festa di Hanukkah ( LEGGI COSA SAPPIAMO SULL'ATTENTATO ). Tra le persone che hanno perso la vita anche il rabbino della città di Sydney e una bambina di 10 anni. Per il momento si sa soltanto che tra i morti ci sono un altro rabbino, un ingegnere di cittadinanza francese, un sopravvissuto all’Olocausto e un uomo della comunità.

Le vittime di età compresa tra i 10 e gli 87 anni

L’età delle vittime, fa sapere la polizia, va dai 10 agli 87 anni e il primo nome arriva da un post sui social. "Il mio caro cugino, il rabbino Eli Schlanger, è stato assassinato nell’attacco terroristico", ha scritto Zalman Lewis, anche lui rabbino. "Lascia la moglie e cinque figli piccoli, così come mio zio, mia zia e i fratelli. Era un ragazzo incredibile". Schlanger, scrive il Corriere della Sera, era anche l’organizzatore della festa ebraica in riva al mare presa di mira dei terroristi, a cui partecipavano oltre 2mila persone. Era capo della missione Chabad - un movimento ebraico - a Bondi ed è stato rabbino e cappellano nella comunità per 18 anni. I media australiani raccontano che all’inizio di quest’anno, Schlanger aveva fatto sapere che la comunità locale aveva rafforzato le misure di sicurezza in seguito all’aumento degli episodi antisemiti.

Ucciso anche un cittadino francese

È stato, invece, il ministro degli Esteri di Francia, Jean-Noël Barrot a rendere nota la morte del cittadino transalpino. "Con profondo dolore", ha detto, "abbiamo appreso che il nostro connazionale è tra le vittime dell’atroce attacco terroristico. Questo atto criminale è un’altra tragica manifestazione della sconvolgente epidemia di antisemitismo, che dobbiamo fermare con forza". Nella serata di ieri sono stati resi noti anche i nomi di un altro rabbino, Yaakov Halevi Levitin, e di Reuven Morrison, un membro della comunità ebraica di Sidney. Non si sa quasi nulla, invece, della bambina uccisa nell’attacco, si conosce solo la sua età: 10 anni.