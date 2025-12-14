Attentato a Sydney, chi è l'uomo che ha disarmato uno dei terroristi

LL'uomo, un fruttivendolo musulmano di 43 anni, si trovava a pochi passi da uno dei terroristi che hanno seminato la morte a Bondi Beach. Gli è saltato addosso e gli ha strappato dalle mani il fucile

Il video in cui appare con coraggio alle spalle dell’attentatore e poi lo disarma ha fatto il giro del mondo. L’eroe di questa triste pagina di storia australiana si chiama Ahmed al Ahmed, ha 43 anni, due figli e gestisce un negozio di frutta. Questa mattina si trovava a pochi passi dal terrorista che, armato di un grosso fucile, ha seminato la morte a Bondi Beach, a Sydney, e senza pensarci troppo gli è saltato addosso e gli ha strappato dalle mani l’arma.