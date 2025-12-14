Attentato a Sydney, chi è l'uomo che ha disarmato uno dei terroristi

Offerte Sky
Attentato a Bondi Beach, chi è l'eroe di Sydney che ha disarmato uno dei terroristi

Mondo

L'uomo, un fruttivendolo musulmano di 43 anni, si trovava a pochi passi da uno dei terroristi che hanno seminato la morte a Bondi Beach. Gli è saltato addosso e gli ha strappato dalle mani il fucile

ascolta articolo

Il video in cui appare con coraggio alle spalle dell’attentatore e poi lo disarma ha fatto il giro del mondo. L’eroe di questa triste pagina di storia australiana si chiama Ahmed al Ahmed, ha 43 anni, due figli e gestisce un negozio di frutta. Questa mattina si trovava a pochi passi dal terrorista che, armato di un grosso fucile, ha seminato la morte a Bondi Beach, a Sydney, e senza pensarci troppo gli è saltato addosso e gli ha strappato dalle mani l’arma. 

Ricoverato in ospedale

Nelle sequenze si vede poi l'attentatore inciampare e cadere, a quel punto Ahmed gli punta addosso il fucile ma non ha evidentemente il coraggio di sparare limitandosi a cercare di attirare l'attenzione della polizia mentre a pochi metri l'altro terrorista continua a sparare. Adesso Ahmed è ricoverato in ospedale per aver riportato ferite d'arma da fuoco.

Sydney, spari su festa ebraica a Bondi Beach. Le immagini dei soccorsi
