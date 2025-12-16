Ucraina, Trump ottimista su fine guerra. Resta nodo territori. LIVE

I leader Ue hanno ribadito "l'impegno con gli Usa Stati Uniti a sostenere Kiev" e la volontà di "costituire una forza multinazionale a guida europea". Il 90% delle questioni tra Mosca e Kiev è stato risolto, hanno riferito alti dirigenti Usa. Meloni all'incontro su Kiev esprime cautela sui beni russi congelati. La condanna di Mattarella: "Inaccettabile ridefinire i confini con la forza"
Dopo due giorni di intensi colloqui a Berlino, americani e ucraini si sono riallineati, e la chance di una tregua a questo punto è "reale". Anzi, "non è mai stata così grande come adesso", secondo Friedrich Merz, che vorrebbe un cessate il fuoco prima di Natale e ha fatto un appello a quel che "resta della decenza umana" di Vladimir Putin, affinché fermi le bombe sui civili. Volodymyr Zelensky non lo ha contraddetto: "Non è stato facile, ma gli incontri sono stati molto produttivi", è stato il suo commento in serata, quando finalmente ha preso la parola. I progressi sulle garanzie di sicurezza per Kiev sono riconosciuti da tutti, mentre resta chiaramente aperta la questione territoriale, e in particolare il nodo del Donbass: "le posizioni sono differenti", ha detto l'ucraino senza giri di parole.
Prosegue il dialogo diplomatico per raggiungere un accordo sulla fine del conflitto scatenato dalla Russia, mentre la tensione sale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, incontrando i giornalisti a Kiev, ha confermato che le trattative di pace sono incagliate principalmente sul destino del Donbass, in particolare del Donetsk. Ma alcune difficoltà derivano anche dal tema degli asset russi.
Russia, Banca centrale: "Euroclear risarcisca 200 miliardi di euro per asset congelati"
Il regolatore russo ha chiesto un risarcimento di 18.000 miliardi di rubli (200 miliardi di euro) al fondo belga Euroclear come risarcimento per il congelamento dei capitali russi deciso dall'Unione europea. "Le azioni illegali di Euroclear hanno causato danni alla Banca di Russia a causa della impossibilità di gestire i suoi capitali liquidi e i titoli", ha specificato la Banca centrale di Mosca
Mosca: "Con Usa nessun progresso in normalizzazione rapporti tra consolati"
"Non si intravedono ancora progressi nella normalizzazione delle attività dei consolati russi e statunitensi". Lo ha dichiarato alla Tass il segretario di Stato e viceministro degli Affari esteri della Federazione Russa, Evgenij Ivanov. "Purtroppo no, per ora", ha risposto alla domanda dei giornalisti.
Russia: "Abbattuti 83 droni, 2 diretti verso Mosca"
La difesa aerea russa ha neutralizzato 83 droni ad ala fissa ucraini durante la notte, due dei quali diretti su Mosca. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, secondo cui 64 sono stati abbattuti sulla regione di Bryansk, nove sulla regione di Kaluga, cinque sulla regione di Smolensk, due sulla Crimea e uno sulla regione di Tver.
Il sistema di difesa aerea del Ministero della Difesa della Federazione Russa ha abbattuto un drone che volava su Mosca. Lo ha comunicato - come riporta l'agenzia Tass - il sindaco della capitale Sergei Sobyanin. "La difesa aerea del Ministero della Difesa ha abbattuto un drone che volava su Mosca. Sul luogo della caduta dei detriti stanno lavorando gli specialisti dei servizi di emergenza", ha scritto il sindaco su un'applicazione di messaggistica.
Macron: "Ora spetta alla Russia scegliere la pace"
"Stiamo procedendo insieme verso una pace solida e duratura in Ucraina. Insieme agli europei, agli ucraini e agli americani, stiamo rafforzando la nostra convergenza: sostegno militare, solide garanzie di sicurezza, ricostruzione. L'Ucraina deve rimanere sovrana. L'Europa, al sicuro. Ora spetta alla Russia scegliere la pace". Lo scrive il Presidente francese, Emmanuel Macron.