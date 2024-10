Milano, inchiesta ultrà: pm pronti a sentire anche Inzaghi e Zanetti

La Procura milanese sarebbe intenzionata ad ascoltare come persone informate sui fatti – e quindi non indagati - l'allenatore e il vicepresidente dell'Inter, l'ex difensore nerazzurro ora al Psg e il capitano del Milan Davide Calabria. Intanto emergono nuovi dettagli: nelle carte si legge che l’Inter, “alternando atteggiamenti variabili tra agevolazione colposa e sudditanza, intrattiene (indirettamente) rapporti con la criminalità organizzata e con la criminalità da stadio”. Marotta: “Siamo tranquilli”

Emergono nuovi dettagli sulla maxi inchiesta dei giudici milanesi che ha portato a decine di arresti per affari illeciti, violenze e intimidazioni tra gli ultrà di Inter e Milan. Il club nerazzuro, scrivono negli atti i pm Paolo Storari e Sara Ombra, "nella attualità, alternando atteggiamenti variabili tra agevolazione colposa e sudditanza, intrattiene (indirettamente) rapporti con la criminalità organizzata e con la criminalità da stadio, incapace di interrompere in maniera netta tali relazioni". Per il club, così come per il Milan, entrambi non indagati, è stato aperto un "procedimento di prevenzione", senza richieste di amministrazione giudiziaria, ma con un contradditorio coi legali delle società. La Procura potrebbe adesso decidere di ascoltare come persone informate sui fatti – e quindi non indagati - l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, il vicepresidente Javier Zanetti, l'ex difensore nerazzurro Milan Skriniar e il capitano del Milan Davide Calabria. Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta non si mostra preoccupato per gli sviluppi dell'inchiesta. "Tranquilli? Sicuramente sì", ha detto in merito all'inchiesta entrando al pranzo Uefa che precede le sfide in Champions League .

I rapporti tra Inter e ultrà

Riguardo ai rapporti indiretti che secondo i magistrati legano l’Inter alla criminalità da stadio, le carte del processo riportano le dichiarazioni messe a verbale lo scorso febbraio da Claudio Sala, responsabile sicurezza prima squadra dei nerazzurri. "La società si relaziona con gli ultras esclusivamente tramite lo Slo, come detto nella persona di Silva Massimiliano il quale ha il compito di parlare con i tifosi, ed in particolar modo con Ferdico Marco, poiché adesso è lui il capo del direttivo della Curva, ed è sempre lui, Ferdico, che si occupa della richiesta numerica delle tessere o dei biglietti", ha detto Sala. Lo stesso avrebbe appreso “direttamente da Silva” che “per quanto riguarda la parte amministrativa, cambio nominativo e pagamento, lo Slo si relaziona direttamente con Debora, una donna che fa parte del direttivo della curva nord". Dalle indagini, segnalano i pm, si evincerebbe "con chiarezza" che "Ferdico non solo partecipa attivamente a condotte violente nei confronti di forze dell'Ordine e tifosi avversari, ma è colui che ha determinato l'ingresso di Bellocco Antonio nella Curva dell'Inter". Debora Turiello, arrestata anche lei ieri, "è colei che non solo partecipa alle aggressione violente nei confronti di tifoserie avversarie, ma la stessa fornisce copertura a Andrea Beretta (pregiudicato per criminalità da stadio) nella associazione We are Milano, struttura di copertura del tifo violento".

Perquisito il cognato di Maldini

Intanto sono spuntati anche i nomi dei fratelli Aldo e Mauro Russo, uno cognato di Paolo Maldini e l'altro socio in affari dello stesso capitano del Milan e di Christian Vieri, nell'elenco delle persone perquisite nell'ambito dell'inchiesta. Mauro Russo, secondo quanto si apprende, è indagato, il fratello no. Come si legge nella richiesta di misura cautelare della Procura di Milano, avrebbe corrotto, per il capitolo che riguarda gli affari sui parcheggi vicino allo stadio, Manfredi Palmeri, esponente di 'M.I Stadio srl' e consigliere regionale della Lombardia, ora indagato.