Champions League, alle 21 in campo Milan e Inter: probabili formazioni

Seconda giornata della fase campionato. Due le italiane in campo oggi, entrambe alle 21 e in diretta su Sky. Il Milan, dopo la sconfitta per 3-1 a San Siro contro il Liverpool, gioca in Germania contro il Bayer Leverkusen. L’Inter, reduce dallo 0-0 contro il Manchester City, affronta in casa la Stella Rossa. Domani Shakhtar Donetsk-Atalanta alle 18.45, Lipsia-Juventus e Liverpool-Bologna alle 21

Seconda giornata della fase campionato di Champions League. Oggi scendono in campo due italiane, entrambe alle 21 e in diretta su Sky. Il Milan, dopo la sconfitta per 3-1 a San Siro contro il Liverpool, gioca in Germania contro il Bayer Leverkusen. L’Inter, reduce dallo 0-0 contro il Manchester City, affronta in casa la Stella Rossa. Domani in campo le altre tre squadre italiane: alle 18.45 c’è Shakhtar Donetsk-Atalanta, alle 21 Lipsia-Juventus e Liverpool-Bologna (GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS LEAGUE).