Champions League, Juventus-PSV: 0-0 LIVE. Alle 21 Milan-Liverpool

I bianconeri sfidano gli olandesi nella prima giornata del nuovo formato della massima competizione europea per club. Poi spazio al Milan, che alle 21 a San Siro scende in campo contro il Liverpool. Domani scenderanno in campo Bologna e Inter, giovedì l’Atalanta

Prende il via la “nuova” Champions League: ad aprire le danze delle squadre italiane impegnate nella prima giornata della massima competizione europea per club è la Juventus, che alle 18.45 scende in campo all’Allianz Stadium contro gli olandesi del PSV Eindhoven. Alle 21 invece il Milan affronterà il Liverpool a San Siro. Entrambe le partite saranno in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Domani invece il Bologna affronterà in casa lo Shakhtar Donetsk alle 18.45, mentre l’Inter alle 21 sarà a Manchester per sfidare il City di Pep Guardiola. Giovedì alle 21, infine, l’Atalanta affronterà l’Arsenal a Bergamo (GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE).