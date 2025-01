Tregua Israele-Hamas, cosa prevede l’accordo in tre fasi

Introduzione

Secondo fonti dell’Associated Press, Hamas ha informato i Paesi mediatori di aver approvato la bozza d'intesa per l'avvio di un cessate il fuoco di 42 giorni, primo passo della "road map" delineata dal presidente uscente Usa Joe Biden e approvata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. L’accordo sulla prima fase - che sarebbe stato siglato durante i negoziati in corso a Doha, in Qatar - non coincide tuttavia con la fine permanente della guerra scoppiata il 7 ottobre 2023. Ecco perché