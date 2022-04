Gerusalemme, scontri sulla Spianata delle Moschee: diversi feriti

Mondo

Incidenti si sono verificati anche lungo il confine con Gaza, da dove sono stati lanciati due razzi verso il territorio israeliano. Lo ha riferito il portavoce militare secondo cui uno di essi è stato intercettato dal sistema Iron Dome. A quanto pare il secondo è caduto in una zona aperta. In precedenza sirene di allarme erano risuonate nella città di Ashkelon. Non si ha notizia di vittime. Inoltre decine di incendi sono stati segnalati oggi nei campi agricoli israeliani per continui lanci di palloni incendiari da Gaza