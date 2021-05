Gerusalemme, ancora scontri: almeno 100 feriti. Tensione anche a Gaza

12/20 ©Ansa

Intanto, il 'Quartetto' formato da Usa, Russia, Ue e Onu ha espresso "profonda preoccupazione" per gli scontri tra palestinesi e forze di sicurezza israeliane e, nell'invitare ad abbassare i toni, ha rinnovato l'impegno per una soluzione di pace negoziata tra i due Stati. Il Quartetto è tornato realmente attivo da quando il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è entrato in carica, dopo essere stato per lo più inattivo durante l'amministrazione di Donald Trump