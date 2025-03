Buongiorno 11 marzo. Santo di oggi, nati del giorno, frasi e news

L'11 marzo segna diversi eventi storici: nel 1544 nacque Torquato Tasso; nel 1985 Gorbačëv divenne leader dell'Unione Sovietica; nel 2004 gli attentati a Madrid causarono 191 morti; nel 2011 un terremoto di magnitudo 9 colpì Sendai, in Giappone; e cinque anni fa l'Oms dichiarò il Covid-19 pandemia. Si celebra anche San Costantino

La storia di Torquato Tasso



Considerato uno dei più grandi letterati italiani del Cinquecento, Torquato Tasso nacque a Sorrento nel 1544. Figlio di Bernardo Tasso, un letterato e cortigiano, la sua infanzia fu segnata dagli spostamenti dovuti agli incarichi del padre. Studiò in diverse città, tra cui Bergamo e Padova, dove si avvicinò alla poesia. La sua carriera iniziò con la pubblicazione di Rinaldo e la Gerusalemme Liberata, ma il suo cammino fu ostacolato dalle tensioni con la Chiesa e dalla sua ricerca di ortodossia. Nel 1565, Tasso si trasferì alla corte di Ferrara, dove visse il periodo più produttivo della sua vita, scrivendo la maggior parte delle sue opere principali. Tuttavia, la sua vita fu segnata da una continua instabilità mentale, che lo portò a essere rinchiuso in un ospedale psichiatrico per sette anni. Durante questo periodo, la Gerusalemme Liberata fu pubblicata senza il suo consenso. Passò gli ultimi anni tra Roma, Napoli e Mantova, cercando tranquillità, ma continuando a scrivere, principalmente opere religiose. Morì nel 1595 a Roma, trovando finalmente pace nel monastero di S. Onofrio.



I nati del giorno



Diverse personalità sono nate in questo giorno, tra cui gli attori Roberto Zibetti (1971), Astrid Meloni (1982) e il calciatore Alessandro Florenzi (1991).



Accadde oggi



L’11 marzo è una data di eventi storici significativi. Nel 1544, nacque il poeta, scrittore e drammaturgo italiano Torquato Tasso. Nel 1985, dopo la morte del segretario del Partito comunista Konstantin Černenko, Michail Gorbačëv prese il comando dell’Unione Sovietica. Nel 2004, una serie di attentati ai treni sconvolse Madrid: 10 zaini carichi di esplosivo furono fatti esplodere su 4 treni locali nell'ora di punta causando una strage immane: 191 morti e oltre duemila feriti. L'attentato, compiuto da una cellula jidahista e tra i più sanguinosi in Europa dal secondo Dopoguerra ad oggi, sconvolse il mondo e segnò profondamente la storia europea. Nel 2011, un terremoto di magnitudo 9 della Scala Richter colpì Sendai, in Giappone. Si è trattato di uno dei terremoti più potenti mai registrati, che ha causato gravi danni e un devastante tsunami. L'11 marzo di 5 anni fa l'Oms dichiarò che il Covid-19 poteva "essere caratterizzato come una pandemia". E stimava che "nei giorni e nelle settimane a venire", "il numero di casi, il numero di decessi e il numero di paesi colpiti aumenteranno ancora di più".