Papa Francesco, il Vaticano: "Notte tranquilla". Ieri sciolta prognosi

Il quadro clinico resta complesso

"Le condizioni cliniche del Papa - ha spiegato il bollettino dei medici di ieri sera - continuano ad essere stabili. I miglioramenti registrati nei giorni precedenti si sono ulteriormente consolidati, come confermato sia dagli esami del sangue che dall'obiettività clinica e dalla buona risposta alla terapia farmacologica. Per tali motivi i medici nella giornata di oggi hanno deciso di sciogliere la prognosi". Il fatto che i medici abbiano sciolto la prognosi significa che Bergoglio non è in imminente pericolo di vita a causa dell'infezione (ai bronchi e ai polmoni) per la quale è stato ricoverato. Ma il quadro resta complesso e permangono altri pericoli, anche a causa dell'età, e per questo deve restare in ospedale, per proseguire le cure in un ambiente protetto. Per la stessa ragione anche le visite sono ridotte, "solo quelle strettamente necessarie", spiegano dal Vaticano. I medici infatti sottolineano, nel bollettino, che "in considerazione della complessità del quadro clinico e dell'importante quadro infettivo presentato al ricovero, sarà necessario continuare, per ulteriori giorni, la terapia medica farmacologica in ambiente ospedaliero".