Prosegue il ricovero di Papa Francesco al Policlinico Gemelli di Roma: ha trascorso una notte tranquilla e sta riposando, fa sapere la sala stampa vaticana. Al 25esimo giorno di degenza, imposta da una polmonite bilaterale emersa a seguito di un’infezione polimicrobica, la situazione di Bergoglio è “stabile”, con lievi e graduali miglioramenti, che però si inseriscono in un quadro ancora complesso. È atteso per oggi, 10 marzo, un nuovo bollettino medico: ieri non è stato dato alcun aggiornamento. Si sa però che per il Santo Padre proseguono la somministrazione di ossigeno durante il giorno ad alti flussi con le cannule nasali e di notte la ventilazione meccanica, tramite la mascherina che copre naso e bocca. La prognosi resta ancora riservata.

Papa Francesco parla del suo "prolungato ricovero"

Ieri il Papa ha fatto un riferimento al suo ricovero nell’Angelus, anche questa volta diffuso in forma scritta. “Fratelli e sorelle, nel mio prolungato ricovero qui in Ospedale, anch'io sperimento la premura del servizio e la tenerezza della cura, in particolare da parte dei medici e degli operatori sanitari, che ringrazio di cuore. E mentre sono qui, penso a tante persone che in diversi modi stanno vicino agli ammalati e sono per loro un segno della presenza del Signore”, ha scritto il Pontefice. Francesco ieri ha anche partecipato alla messa nella cappella attigua alla sua camera al Gemelli e nel pomeriggio si è collegato con l'Aula Paolo VI per seguire in video gli esercizi spirituali della Curia Romana. Ha anche ricevuto al Gemelli il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin e il sostituto per gli Affari generali mons. Edgar Pena Parra.