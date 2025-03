Argentina, decine di morti e dispersi a causa di una alluvione

Sale a 16 morti il numero delle vittime del maltempo nella città portuale di Bahia Blanca, in Argentina. Il presidente argentino Javier Milei ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale. Il governo ha autorizzato un aiuto d'emergenza per la ricostruzione di 10 milioni di dollari

Continuano le ricerche dei dispersi

Federico Susbielles, sindaco di questa città portuale 600 km a sud di Buenos Aires, ha dichiarato in una conferenza stampa domenica che le inondazioni hanno causato danni alle infrastrutture per 400 milioni di dollari. In un post su X, Susbielles ha dichiarato che "ci sono 16 morti confermati, ma è probabile che ce ne siano altri", mentre continuano le ricerche. Il ministero della Sicurezza della provincia di Buenos Aires, dove si trova Bahia Blanca, ha riferito in un comunicato di aver ricevuto più di 100 denunce di persone scomparse a causa della tempesta abbattutasi in questa città che ospita uno dei principali porti dell'Argentina.