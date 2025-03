Immagini Buongiorno 12 marzo. Santo, nati del giorno, frasi e news

La scomparsa di una figura di riferimento del Dopoguerra italiano come Terera Mattei, il ricordo dell'Anschluss, l'ingresso di Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria nella Nato. Tante le ricorrenze da ricordare in questa giornata che celebra anche la nascita di Gabriele D'Annunzio e Gianni Agnelli ascolta articolo

Oggi 12 marzo l'Italia ricorda la scomparsa di una figura simbolo come quella di Teresa Mattei. Antifascista da giovanissima, nel 1938 venne espulsa da tutte le scuole per aver rifiutato di assistere alle lezioni in difesa della razza; nel 1943 aderì al Pci, diventando la staffetta partigiana Chicchi. Fu tra le fondatrici dei Gruppi di difesa della donna e introdusse la mimosa come simbolo della Giornata della donna, l'8 marzo. Terminata la guerra è stata la più giovane rappresentante nell'Assemblea costituente. Nella giornata odierna ha avuto luogo, nel 1938, l'Anschluss, l'annessione dell'Austria alla Germania nazista. Otto anni prima, nel 1930, Gandhi aveva guidato la Marcia del sale verso il mare di 300 km a Dandi. Nel 1999, infine, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca diventano membri della Nato.

Teresa Mattei, simbolo d'impegno civile e lotta per la giustizia sociale Teresa Mattei (1921-2013) è stata una partigiana, politica e attivista italiana, nota per il suo ruolo nella Resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale e per essere stata la più giovane deputata eletta all'Assemblea Costituente italiana nel 1946. Nata a Genova il primo febbraio 1921, Teresa Mattei crebbe in una famiglia antifascista. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, si unì alla Resistenza con il nome di battaglia Chicchi, operando nelle fila del Partito comunista italiano. Fu attiva in Toscana, partecipando a missioni pericolose contro i nazifascisti, tra cui azioni di sabotaggio e propaganda. Durante la guerra, perse il fratello, anch'egli partigiano, e subì torture da parte dei fascisti ma non cedette mai. Nel Dopoguerra, Teresa Mattei fu eletta all'Assemblea Costituente, dove contribuì alla stesura della Costituzione italiana, battendosi in particolare per i diritti delle donne e dei lavoratori. È ricordata anche per aver proposto la mimosa come simbolo dell'8 marzo, la Giornata Internazionale della Donna, in Italia, scegliendo un fiore semplice e accessibile. Dopo la sua esperienza politica, si dedicò all'educazione e alla promozione dei diritti dei bambini, lavorando come pedagogista. Rimase una figura di spicco nel movimento femminista e antifascista italiano fino alla sua morte, avvenuta il 12 marzo 2013 a Lari, in provincia di Pisa. Ancora oggi Teresa Mattei è celebrata come un simbolo di coraggio, impegno civile e lotta per la giustizia sociale. I nati di oggi Tra i nati di oggi vanno annoverati in primis Gabriele D'Annunzio (1863) e Gianni Agnelli (1921), ma anche, tra i viventi, gli attori Giuseppe Fiorello (1969), Stromae (1985), Cecilia Strada (1979) e Victoria Cabello (1975).

