Buongiorno 13 marzo. Santo di oggi, nati del giorno, frasi e news

La storia di Papa Francesco



Nato il 17 dicembre 1936 a Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio è il primo Pontefice di origine sudamericana. Nei suoi anni di pontificato ha assunto spesso posizioni considerate innovative, schierandosi con forza in difesa dei migranti e impegnandosi a debellare gli abusi sui minori all'interno della Chiesa. Perito chimico, nel 1958 è entrato come novizio nella Compagnia di Gesù. Laureato in filosofia, ordinato sacerdote nel 1969, vescovo ausiliare di Buenos Aires di Auca nel 1992, promosso coadiutore nel 1997 e arcivescovo nel 1998, creato cardinale nel 2001, è stato eletto Papa il 13 marzo 2013 con il nome di Francesco. Nei primi anni in carica, Bergoglio ha portato avanti numerose riforme tra cui quella della Curia, dello Ior e del codice penale vaticano. Bergoglio è ricoverato al Gemelli di Roma dal 14 febbraio a causa di una polmonite bilaterale emersa in seguito alle complicazioni di un’infezione polimicrobica.





I nati del giorno



Diverse personalità sono nate in questo giorno, tra cui Carlo Conti (1961), Luciano Ligabue (1960), Manuel Agnelli (1966) e Kaya Scodelario (1992).



Accadde oggi



Il 13 marzo è una data di eventi storici significativi. Era il 13 marzo del 2013 quando, al quinto scrutinio, fu eletto Papa il cardinale argentino Jorge Mario Bergoglio, che prese il nome di Francesco. Oggi ricorre dunque il suo anniversario dell'elezione al Soglio di Pietro. Nel 1930, l'astronomo Clyde Tombaugh annunciò la scoperta di Plutone, un pianeta che si trovava oltre Nettuno. La scoperta, avvenuta presso l'Osservatorio Lowell in Arizona, ha segnato un'importante tappa nella ricerca astronomica, anche se Plutone è stato successivamente classificato come pianeta nano. Nel 1996, Thomas Watt Wilton irruppe nella palestra della scuola elementare di Dunblane, in Scozia, uccidendo 16 bambini e un’insegnante. L'attacco fu motivato da una vendetta personale e si concluse con il suicidio dell'autore. Nel 1997, le Missionarie della Carità indiane scelsero sorella Nirmala per succedere a Madre Teresa di Calcutta come nuova superiore generale dell'ordine. Oggi viene celebrato anche Sant’Ansovino di Camerino.