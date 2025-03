Meteo, allerta maltempo per pioggia e vento: ecco dove. Le previsioni

Almeno 4 giorni di acqua e perturbazioni su tutta Italia. Neve abbondante sulle Alpi con accumuli fino a 2 metri oltre i 1700 metri. Le temperature restano stazionarie e miti con picchi oltre la media al Sud. Per mercoledì 12 marzo la protezione civile ha diffuso un avviso di allerta arancione in Emilia-Romagna, gialla invece in altre sette regioni ascolta articolo

Giornata di forte maltempo oggi su tutta l’Italia, specialmente al Centro-Nord dove la protezione civile ha diramato un'allerta arancione per alcune zone dell'Emilia-Romagna e gialla per aree di otto regioni. L'allerta arancione riguarda la montagna emiliana centrale, la pianura modenese, la collina emiliana centrale, la pianura bolognese e la montagna e collina bolognese. In queste aree è necessario un costante monitoraggio dei fiumi e dei torrenti per rischio idrogeologico di livello arancione. (LE PREVISIONI)

Allerta gialla in 8 regioni L’allerta gialla riguarda invece la stessa Emilia-Romagna sulle pianure e le colline delle zone piacentino-parmensi e sulla costa romagnola. Gialla anche per la Calabria (settore versante tirrenico settentrionale, centro-settentrionale, centro-meridionale, meridionale e versante jonico meridionale) e per zone di Lazio, Sardegna, Toscana, Abruzzo, Basilicata, Molise, Sicilia, Lombardia e Umbria. Per quanto riguarda la Sicilia, la protezione civile regionale ha diffuso anche un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di oggi.

Le previsioni di mercoledì 12 marzo al Nord Nella giornata di oggi una nuova perturbazione passa sulle regioni settentrionali portando generali condizioni di maltempo con precipitazioni diffuse possibili ovunque, specialmente forti al mattino e alla sera sul Friuli Venezia Giulia. Neve abbondante sulle Alpi sopra i 1200 e 1400 metri. Le temperature si mantengono miti con valori massimi attesi tra i 10 gradi di Aosta e i 17 di Bologna.

Le previsioni di mercoledì 12 marzo al Centro e in Sardegna Forti perturbazioni interessano la giornata odierna anche sulle regioni del centro Italia. La giornata sarà compromessa dalle precipitazioni a tratti forti e temporalesche su Sardegna (specie centro occidentale), Toscana, Lazio e Umbria. Sui settori adriatici la pioggia sarà incostante e alternata a pause asciutte o ad occhiate di sole. Temperature leggermente sopra la media con valori massimi compresi tra i 13 gradi dell'Aquila e Campobasso e i 16-17 di Ancona e Cagliari.