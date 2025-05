Civitavecchia, donna uccisa a coltellate dal compagno

Un 54enne si è presentato alla stazione dei carabinieri di Civitavecchia confessando il delitto. In corso i rilievi degli inquirenti

Intorno alle 14, un uomo venezuelano di 54 anni si è presentato alla stazione dei carabinieri di Civitavecchia, provincia di Roma, dichiarando di aver ucciso a coltellate la compagna convivente. Giunti nell'androne del palazzo in cui la coppia viveva, i militari e il personale del 118 hanno trovato la donna morta con diverse ferite di arma da tagliato all'altezza dell'addome. Al momento sono in corso i rilievi per comprendere la dinamica del femminicidio.