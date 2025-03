Oroscopo del giorno, le previsioni del 12 marzo segno per segno

Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata da affrontare. Sarà ricca di novità? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Tutto pronto per vivere da vicino una nuova giornata: sarà fruttuosa? Lavoro, amore e finanze ti sorprenderanno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 12 marzo. LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE La Luna illumina il vostro cielo, accendendo entusiasmo ed energia, mentre Plutone vi dona una maggiore lucidità mentale e una spiccata empatia nei rapporti interpersonali. La primavera porta con sé passione e nuove emozioni, favorendo il rinnovamento nelle relazioni e regalando una ventata di freschezza a chi vive una storia stabile. Sul lavoro, evitate di perdere tempo con polemiche inutili: grazie al supporto di Mercurio e Giove, avete tutte le carte in regola per restare concentrati e raggiungere i vostri obiettivi.

TORO Il Sole e Nettuno vi donano una sicurezza rinnovata e stimolano la vostra creatività, aiutandovi a esprimere al meglio il vostro potenziale. Affrontate le sfide con determinazione, senza dimenticare l’importanza di mantenere equilibrio in ogni scelta. In amore, Saturno e Nettuno creano un clima favorevole per l’inizio di nuove storie o il consolidamento di relazioni già esistenti. Sul lavoro, nonostante qualche fatica, riuscite a portare a termine i vostri impegni con successo, grazie a una collaborazione armoniosa con i colleghi.

GEMELLI Mercurio vi regala una notevole concentrazione e una grande padronanza delle vostre capacità, ma è meglio evitare oggi di lanciarvi in imprese troppo ambiziose. Con un po’ più di pazienza e strategia, le occasioni giuste arriveranno con maggiore fortuna. In amore, Plutone vi dona fascino e carisma, favorendo nuove relazioni, mentre Giove alimenta la passione e l’entusiasmo nei rapporti. Sul lavoro, l’arrivo di un nuovo collega cattura la vostra simpatia, dando vita a uno scambio di idee stimolante e produttivo.

CANCRO Oggi le energie planetarie di Urano e Nettuno vi sostengono, mentre Venere e Mercurio creano qualche piccolo ostacolo. Nonostante le difficoltà, trovate la forza di procedere con determinazione e positività. In amore, la Luna vi dona romanticismo e serenità. Sul lavoro, la pressione dei superiori si fa sentire, ma la serata porterà relax con gli amici. Attenzione alle questioni economiche: Mercurio sfavorevole potrebbe causare distrazioni e piccoli errori di gestione.

LEONE Nonostante il transito di Plutone possa rappresentare una sfida, le energie di Venere, Mercurio e della Luna nel vostro segno vi sostengono. Oggi potreste dedicarvi con entusiasmo all’organizzazione di un viaggio futuro, magari da soli. In amore, il bilancio della vostra vita sentimentale risulta positivo. Sul lavoro, qualche tensione si risolve grazie al vostro savoir-faire, rafforzando la stima dei colleghi. In ambito finanziario, Luna, Mercurio e Giove vi sostengono.

VERGINE Oggi, nonostante la dissonanza tra Saturno e Nettuno che potrebbe crearvi qualche ostacolo, riuscite a superare le difficoltà con grande abilità e soddisfazione. La vostra capacità di affrontare le sfide si rivela superiore, e alla fine della giornata vi sentirete soddisfatti dei risultati ottenuti. In amore, una nuova passione sta crescendo, ma cercate di non soffocarla. Sul lavoro, affrontate un problema pratico con calma e razionalità, trovando soluzioni risolutive che migliorano la situazione. In ambito finanziario, dimostrate di saper gestire con abilità il denaro.

BILANCIA Giornata di spensieratezza, grazie alla Luna che vi aiuta a superare gli ostacoli. Giove vi dona grinta e voglia di rinnovamento in vari aspetti della vostra vita. In amore, il silenzio e la tranquillità contribuiscono a rafforzare una relazione che pensavate fosse destinata a non durare, risvegliando passione e condivisione. Sul lavoro, trovate armonia con i colleghi e rispetto dai superiori, mentre una fase professionale promettente si apre davanti a voi.

SCORPIONE Sebbene alcuni transiti, come la Luna, Plutone e Urano, vi siano sfavorevoli, Saturno in congiunzione con il Sole vi fornisce la razionalità e il senso pratico necessari per affrontare le difficoltà. In amore, la passione è forte, ma la vostra dolce metà desidera anche tenerezza e connessione emotiva, un processo che richiede cura e impegno. Sul lavoro, grazie al vostro intuito, risolvete con successo una situazione complessa, guadagnandovi il rispetto dei colleghi.

SAGITTARIO Le influenze astrali sono favorevoli grazie a Mercurio e Venere che vi donano vigore e buonumore. Plutone e la Luna vi favoriscono, aprendo la mente a nuove esperienze e opportunità. In amore, la Luna vi ispira a pianificare una futura vacanza con la vostra dolce metà, alimentando la vostra passione per i viaggi. Sul lavoro Mercurio vi supporta con organizzazione e rapidità, permettendovi di eccellere. Tuttavia, in campo finanziario, fate attenzione a come gestite le vostre risorse.

CAPRICORNO Saturno, in perfetta congiunzione con il Sole, amplifica la vostra capacità di analisi e razionalità. I transiti generali sono moderati, mantenendo una fase di calma e riflessione, ideale per concentrarsi su studi e ricerche senza distrazioni. In amore, una nuova passione cresce forte, invadendo il vostro cuore: dedicatevi completamente a questa relazione, eliminando equivoci e distrazioni. Sul lavoro, risolvete un problema con l’aiuto di un collega di fiducia, guadagnando rispetto e creando un'atmosfera armoniosa.

ACQUARIO Oggi Venere e Mercurio sono dalla vostra parte, donandovi la lucidità e la prontezza necessarie per affrontare ogni situazione con sicurezza e determinazione. Grazie a Giove, la giornata si presenta vivace e piena di opportunità, perfettamente in sintonia con il vostro spirito. In amore, cercate quella stabilità emotiva che vi permette di sentirvi sereni, e nonostante le tentazioni che potrebbero sorgere, vi mantenete fedeli al vostro cuore. Sul lavoro, i vostri sforzi non passano inosservati: i superiori apprezzano il vostro impegno e i risultati che riuscite a portare a casa con successo.