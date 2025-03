Larsson: "Ecco i miei 40 anni di viaggi da pendolare"

Per più di quarant’anni ha percorso decine di migliaia di chilometri come pendolare: in Svezia, in Danimarca e in Italia. Ora, che ha da poco superato i settant’anni, Björn Larsson ha deciso di condensare le abitudini, le nevrosi e gli incontri dei suoi viaggi in un libro, “Filosofia minima del pendolare”, pubblicato da Iperborea con la traduzione di Andrea Berardini.

"I viaggi dei pendolari sono ancora, in qualche misura, una questione di classe" - spiega Larsson a "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24 - "Non solo di prima o seconda classe su treni e aerei, ma proprio di classe sociale". E in questa intervista racconta le inaspettate opportunità e gli stimoli che arrivano se si viaggia "senza avere gli occhi sempre sul telefono".

L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Tra le righe" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto.