Trump annuncia dazi del 50% su acciaio e alluminio dal Canada

Il presidente Usa annuncia "un'ulteriore tariffa del 25%, arrivando quindi al 50%, su tutto l'acciaio e alluminio che entrano dal Canada". Una reazione ai dazi del 25% dell'Ontario sulle esportazioni di elettricità negli Usa. Il tycoon: "Se il Canada non eliminerà le sue tariffe, il 2 aprile aumenterò sostanzialmente i dazi sulle auto. Il che farà chiudere definitivamente il settore di produzione automobilistica in Canada". Ancora: "L'unica cosa sensata" per il Canada è diventare il "51° Stato americano". Borse giù

Continua lo scontro commerciale fra Stati Uniti e Canada. Dopo che l’Ontario ha confermato dazi del 25% sulle esportazioni di elettricità negli Usa, è arrivata la reazione del presidente statunitense Donald Trump. Il capo della Casa Bianca ha annunciato dazi del 50% sull'acciaio e l'alluminio che entrano in Usa dal Canada. “L'unica cosa sensata” per il Canada è diventare il “51° Stato americano”, ha poi scritto su Truth. E le parole del tycoon hanno trascinato di nuovo in ribasso le Borse.

I nuovi dazi di Trump “In risposta al fatto che l'Ontario, in Canada, ha imposto una tariffa del 25% sull'elettricità in entrata negli Stati Uniti, ho incaricato il mio Segretario al Commercio di aggiungere una ulteriore tariffa del 25%, arrivando quindi al 50%, su tutto l'acciaio e l'alluminio che entrano negli Stati Uniti dal Canada, una delle nazioni con le tariffe più alte al mondo ", ha fatto sapere Trump con un post sul suo social. Il nuovo dazio su alluminio e acciaio, ha aggiunto, entrerà in vigore domani 12 marzo. “Inoltre – ha avvertito Trump – il Canada deve immediatamente eliminare la sua tariffa su vari prodotti caseari, che è scandalosa e danneggia gli agricoltori americani”. Poi un’altra minaccia: “Se il Canada non eliminerà le sue tariffe contro di noi, il 2 aprile aumenterò sostanzialmente i dazi sulle auto in arrivo negli Stati Uniti. Il che, essenzialmente, farà chiudere definitivamente il settore di produzione automobilistica in Canada". "A breve – ha scritto ancora Trump – dichiarerò un'emergenza nazionale per l'elettricità nell'area minacciata" dai dazi imposti dall'Ontario. Leggi anche Effetto dazi, Usa a rischio recessione?

L’Ontario La reazione di Trump è arrivata dopo le tariffe sull’elettricità introdotte dall’Ontario. Il premier della provincia canadese Doug Ford, in una conferenza stampa, non solo ha confermato i dazi del 25% sulle esportazioni di elettricità ma ha anche assicurato che in caso di escalation non esiterà a tagliare del tutto le forniture. In particolare, ha minacciato di tagliare completamente l'elettricità ai tre Stati americani confinanti: New York, Minnesota e Michigan. "Credetemi quando vi dico che non voglio farlo. Sto male per gli americani, perché non sono loro ad aver iniziato questa guerra commerciale. Solo una persona è responsabile ed è Donald Trump", ha detto. Vedi anche Chi è Mark Carney, il nuovo premier del Canada successore di Trudeau