Guerra Ucraina-Russia, a Gedda il negoziato di pace tra Usa e Kiev

Intorno alle 10 italiane è iniziato in Arabia Saudita un incontro di alto livello tra la delegazione ucraina e quella statunitense per negoziare un cessate il fuoco tra Kiev e Mosca. Non ci sono i due leader. L’Ucraina propone una tregua parziale. Washington ha definito la proposta "promettente", ma ha avvertito che Kiev “dovrà fare concessioni sui territori”. Rubio: Ucraina "sia pronta a fare cose difficili”. Yermak: "Siamo pronti a fare di tutto per raggiungere la pace. E siamo molto aperti”

Intorno alle 10 italiane è iniziato a Gedda, in Arabia Saudita, un incontro di alto livello tra la delegazione ucraina e quella statunitense per negoziare un cessate il fuoco tra Ucraina e Russia (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI LIVE ). Non ci sono i due leader. A rappresentare gli Stati Uniti ci sono il segretario di Stato Usa Marc Rubio e il consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz. Fanno parte della delegazione di Kiev, invece, il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha, il capo dell'ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak e il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov. Si tratta del primo incontro ufficiale tra i due Paesi dopo la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca, finita non solo con la cacciata da parte di Donald Trump dallo Studio Ovale dopo un litigio davanti alle telecamere ma anche con lo stop degli Usa agli aiuti militari a Kiev e alla condivisione delle informazioni dell'intelligence.

Da quanto emerso, la proposta che la delegazione ucraina presenta all’incontro di Gedda - e con cui Zelensky spera di convincere Trump a riprendere il sostegno americano a Kiev - prevede una tregua nei cieli e nel mare come primo passo verso un accordo più ampio con la Russia. In pratica, prima di un cessate il fuoco totale la tregua riguarderebbe solo i bombardamenti in mare dal cielo (anche con i droni) e non i combattimenti a terra. Un cessate il fuoco parziale, quindi: interrompere gli attacchi aerei e nel Mar Nero "sono l'opzione più facile da attuare e monitorare ed è possibile cominciare da questo", ha spiegato un alto responsabile ucraino all'Afp. Kiev propone anche uno scambio dei prigionieri di guerra. Washington ha già definito la proposta "promettente". Tuttavia, gli Usa hanno avvertito che "l'Ucraina dovrà fare concessioni sui territori che la Russia ha preso dal 2014 come parte di qualsiasi accordo per porre fine alla guerra". Sul tavolo resta anche l'accordo sui minerali ucraini, naufragato nello scontro dello Studio Ovale.

Yermak: Ucraina vuole pace ed è pronta "a fare di tutto"

Prima dei colloqui con la controparte statunitense, parlando con i giornalisti, Andriy Yermak ha spiegato che l'Ucraina vuole la pace ed è pronta "a fare di tutto" per porre fine alla guerra. "Siamo pronti a fare di tutto per raggiungere la pace. E siamo molto aperti. E vogliamo avere una conversazione molto costruttiva, profonda, amichevole, tra partner, con i nostri partner americani ", ha detto il capo dello staff ucraino, come ha riportato la Cnn. "Adesso pensiamo che sia necessario discutere la cosa più importante: come avviare questo processo", ha sottolineato Yermak, ribadendo che le garanzie di sicurezza degli Stati Uniti sono "molto importanti" affinché la Russia non possa attaccare di nuovo dopo che è stato raggiunto un accordo. Avviare il processo verso una pace negoziata con Mosca è la priorità dell'incontro di oggi, ha ribadito ancora Yermak, che ha rifiutato di parlare delle eventuali concessioni che l'Ucraina sarebbe disposta a fare per arrivare a un accordo di pace.

Rubio: “Stabilire le intenzioni dell'Ucraina”

Ieri il segretario di Stato americano Marco Rubio aveva detto che sarebbe stato "in modalità ascolto", insieme al consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz: “Vogliamo davvero accertare cosa sono disposti a fare per raggiungere la pace". Ha poi ribadito che l'obiettivo dell'incontro è "stabilire chiaramente le intenzioni dell'Ucraina" sulla pace e avere la certezza che Kiev "sia pronta a fare cose difficili, come faranno i russi". E ha auspicato di poter "risolvere" la questione del taglio degli aiuti.