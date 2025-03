Centinaia di droni ucraini su Russia: 1 morto e 3 feriti a Mosca. LIVE

La Russia ha abbattuto 337 droni ucraini nella notte in diverse zone, tra oltre cui 90 nnella regione di Mosca. Chiuso il traffico aereo in due aeroporti della capitale. Si tratta dell'attacco più massiccio contro il territorio russo dall'inizio della guerra e arriva nel giorno in cui prendono il via i colloqui tra le delegazioni ucraine e americane in Arabia Saudita