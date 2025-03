Guerra Ucraina Russia, le news: droni russi sulle città ucraine. LIVE

Svolta sull'Ucraina ai colloqui di Gedda. Kiev ha accettato la proposta della delegazione americana di 30 giorni di cessate il fuoco nella guerra con Mosca. L'accordo è stato messo nero su bianco in un comunicato congiunto, nel quale gli Usa si sono impegnati a riprendere immediatamente gli aiuti all'Ucraina e la condivisione dell'intelligence. 'Ora la palla è nel campo della Russia', ha commentato il segretario di Stato Usa Rubio. 'Speriamo che Putin sia d'accordo e di arrivare ad un cessate il fuoco totale', ha incalzato Trump, annunciando che parlerà con il presidente russo 'in settimana'. Mosca non esclude 'contatti con i rappresentanti degli Stati Uniti nei prossimi giorni'. La premier Meloni è "soddisfatta" per Gedda: "Ora la decisione spetta a Mosca".

Intanto, una persona è morta nell'attacco russo di questa notte sulla città di Sumy, nell'est dell'Ucraina. Lo riferiscono le autorità locali sui social, citate da Ukrainksa Pravda.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: