Borse, Wall Street affonda e trascina i Mercati europei in negativo

A pesare sono i timori di una guerra commerciale e l'inquietudine per una possibile frenata dell'economia americana. Dopo un avvio in rialzo, le Borse europee hanno girato in negativo spinte anche dalle forti perdite a Wall Street: l'indice tecnologico Nasdaq cede oltre tre punti percentuali. In forte calo Tesla, che trascina al ribasso tutte le altre Magnifiche 7

I timori di una guerra commerciale, l'inquietudine per una possibile frenata dell'economia americana (a rischio per via delle imprevedibili politiche commerciali di Donald Trump e dei suoi tagli alla spesa e ai dipendenti pubblici) e la paura di una recessione appesantiscono le Borse. Dopo un avvio in rialzo, i Mercati europei hanno girato in negativo spinti anche dalle forti perdite a Wall Street.

Le Borse europee Avvio in rialzo per le Borse europee: a Milano indice Ftse Mib +0,58%, Londra ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,14%, Parigi dello 0,5% e Francoforte, sostenuta dai dati sulla produzione industriale, dello 0,67%. I Mercati si sono poi appesantiti a metà seduta: Francoforte -1,6%, Londra -0,8%, Milano e Parigi -0,7%. Borse del Vecchio Continente sempre con tonalità differenti, ma comunque negative, dopo l'avvio debole di Wall street: Francoforte -l'1,4%, Londra -0,8%, Amsterdam e Milano 0,7%, Parigi -0,3%. Lieve peggioramento per Piazza Affari e tutti i listini europei, più tardi, dopo la nuova corrente di vendite a Wall street (specie sull'indice tecnologico Nasdaq, che cede oltre tre punti percentuali). Nel Vecchio continente, in un clima nervoso e comunque molto volatile, la Borsa peggiore è quella di Francoforte, che cede l'1,6% anche sulle tensioni politiche interne, seguita da Madrid in calo dell'1,2% e da Milano che cede lo 0,9%. Londra perde lo 0,8% e prova ancora a tenere Parigi, che comunque scende di circa mezzo punto.