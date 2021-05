Israele, le ragioni dello scontro infinito con i palestinesi

In meno di un mese sono riesplose proteste e tensioni a Gerusalemme, complice l'allontanamento di diverse famiglie palestinesi dalle loro case nel quartiere est della città Condividi:

Alla base di tutto, delle tensioni, degli scontri, delle crisi politiche, territoriali e religiose c'è sempre stata e continua ad esserci un'unica ragione: Gerusalemme, il luogo su cui si concentrano i problemi mai risolti del territorio. In poche settimane gli scontri sulla regione hanno riacceso i riflettori su una crisi mai chiusa e oggi, come 7 anni fa, Hamas ha ripreso un lanciare razzi su Israele che a sua volta ha risposto con bombardamenti sulla Striscia di Gaza. In ballo c'è il carattere palestinese di Gerusalemme Est, considerato come territorio occupato dalla risoluzione 242 delle Nazioni Unite ma annessa da Israele dopo la guerra del 1967. Nella zona vivono 250mila palestinesi, e questa esplosione di violenza è stata causata dall'attacco contro il quartiere storico di Sheikh Jarrah da parte di un gruppo israeliano mosso, secondo molti osservatori, da motivazioni ideologiche.

Il quartiere di Skeikh Jarrah Si tratta di una zona strategica per gli israeliani che la considerano necessaria per assicurare una maggioranza ebraica nella città. Secondo Andrea Dessi, responsabile della ricerca nell'ambito del programma Medio Oriente dell'Istituto Affari Internazionali di Roma “Sheikh Jarrah è un quartiere arabo-palestinese in vicinanza della città vecchia dove da anni sono in corso tentativi di espropriazione che adoperano giustificazioni legali per quello che in realtà è un obiettivo politico: rendere impossibile la formula dei due Stati. In realtà non vi è alcun dubbio che quello che sta commettendo Israele a Gerusalemme Est, come nei territori occupati, sia una chiara violazione del diritto internazionale, non vi è termine legale che regga in questo contesto”.

Lo sfratto delle famiglie palestinesi Gli scontri di questi giorni tra manifestanti palestinesi e forze di sicurezza israeliane si legano alla protesta per gli sfratti di decine di famiglie palestinesi dalle proprie case. La magistratura israeliana ha rinviato di un mese l'udienza che era in programma sugli sgomberi e che riguarda quattro famiglie arabe residenti su terreni di proprietà ebraica nel quartiere Sheikh Jarrah. Per il momento il giudice Yitzhak Amit ha ordinato la sospensione degli sfratti, decretati da un tribunale distrettuale. La parte ebraica ha dimostrato che i terreni e le case vennero perduti durante l'aggressione giordana a Israele del 1948. Le famiglie palestinesi avevano ricevuto le case negli anni '50 dalle autorità giordane che all'epoca controllavano Gerusalemme est, fornendo apposita documentazione. La controversia legale ha portato alle ennesime violenze tra israeliani e palestinesi e Gerusalemme continua a restare uno dei punti chiave del conflitto fra i due paesi.