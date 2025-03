Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 marzo: la rassegna stampa

Aperture dei giornali dedicate al piano italiano per la difesa, con il governo che vuole arruolare 40mila nuovi soldati. Intanto, Trump sarebbe pronto a interrompere le esercitazioni militari della Nato. Ondata di raid russi sull'Ucraina, che senza intelligence Usa subisce l'avanzata nel Kursk. Monito di Mattarella sul nucleare: "Da Mosca e Pyongyang narrative pericolose". Infine, i cortei per l'8 marzo a Roma e in altre città: "Il ddl sul femminicidio non fermerà il patriarcato"