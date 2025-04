In Italia viviamo in città sicure?

Nelle grandi città italiane i residenti lamentano sempre più frequentemente la percezione di non sentirsi “sicuri” a causa del timore di reati violenti o rapine in strada. Il governo, intanto, lavora per l'approvazione del disegno di legge Sicurezza. Sul tema si sono confrontati, durante il talk di Sky Tg24 Materia Grigia, Franco Gabrielli, professor of Practice di Public Management alla SDA Bocconi, e Antonio Bana, avvocato e past president di Asso Armieri