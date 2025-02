Svizzera, bocciato referendum per inserire l'ecologia in Costituzione

Oltre il 60 per cento dei votanti ha respinto l'idea, che mirava ad aumentare gli spazi verdi, tutelandoli da iniziative di sviluppo e imprenditoriali. Un'iniziativa popolare "per un'economia responsabile" osteggiata dal governo a favore della crescita economica del paese

La Svizzera boccia il referendum per l'ecologia in Costituzione. Gli elettori hanno respinto con fermezza una proposta avanzata dagli ecologisti per inserire il rispetto per le risorse naturali del pianeta nella carta fondamentale del Paese. Si tratta dell’iniziativa popolare “Per un’economia responsabile entro i limiti del pianeta”: il 30 percento ha detto si , il 70 percento ha votato no.