Davos, al via oggi in Svizzera il Forum economico mondiale

L'evento, in programma fino al 24 gennaio, riunisce i leader politici ed economici di tutto il mondo. Si attendono oltre 3mila partecipanti. Trump interverrà in video il 23 gennaio

Prende il via oggi l’edizione 2025 del World Economic Forum (Wef), che si tiene a Davos, in Svizzera, fino al 24 gennaio. L’evento, come ogni anno, riunisce i leader politici e economici di tutto il mondo, per confrontarsi sui temi più urgenti che riguardano l'economia globale, la geopolitica e il futuro del pianeta. Sono oltre 3mila i partecipanti attesi alla 55esima edizione del Wef, tra cui oltre 1.600 capi d'impresa, e 60 fra Primi ministri e capi di Stato. Tra gli ospiti più attesi, Donald Trump che interverrà in video il 23 gennaio, mentre a Davos saranno presenti il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, i vertici delle istituzioni europee e numerosi premier, tra cui il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez e il cancelliere tedesco uscente Olaf Scholz.