Elezioni comunali a Trento, chi sono i candidati sindaco

Sono sei le persone - compreso l’attuale primo cittadino - che si sfidano alle elezioni in programma domenica 4 maggio. Le urne saranno aperte dalle ore 7 alle 22. Nel caso nessuno dei candidati ottenga il 50%+1 dei voti validi, si terrà un ballottaggio domenica 18 maggio ascolta articolo

Domenica 4 maggio 2025 si terranno le elezioni per scegliere il sindaco di Trento. I cittadini saranno chiamati a votare anche per il rinnovo del Consiglio comunale e dei Consigli circoscrizionali. Le urne saranno aperte dalle ore 7 alle 22. L’elettore riceverà due schede: una è per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale ed è di colore giallo, l’altra è per l’elezione del Consiglio circoscrizionale ed è di colore rosa. Nel caso nessuno dei candidati ottenga il 50%+1 dei voti validi, si terrà un ballottaggio domenica 18 maggio dalle ore 7 alle 22.

I sei candidati alla carica di sindaco Sono sei i candidati alla carica di sindaco. L’attuale primo cittadino Franco Ianeselli, entrato in carica il 23 settembre 2020, si ricandida sostenuto da una coalizione di centro-sinistra composta da sei liste: PD, Alleanza Verdi-Sinistra, Campobasso, Sì Trento, Insieme per Trento e Intesa per Ianeselli Sindaco. Al sindaco in carica il centrodestra oppone la candidatura di Ilaria Goio - sostenuta da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia - imprenditrice e ricercatrice con un passato politico in realtà locali. Giulia Bortolotti, insegnante, è invece candidata e sostenuta dal Movimento 5 Stelle, Rifondazione Comunista e dalla lista Onda – Lavoro, Ambiente, Società. Ci sono poi altri tre candidati: Andrea Demarchi, sostenuto dalla lista Prima Trento; Claudio Geat, sostenuto dalla lista Generazione Trento; Simonetta Gabrielli, sostenuta dalla lista Democrazia Sovrana e Popolare. Vedi anche Elezioni comunali a Bolzano, chi sono i candidati sindaco

Come si vota a Trento Gli elettori a Trento sono 102.466 (49.465 uomini, 53.001 donne), di cui 12.449 iscritti all’anagrafe dei residenti all’estero. Ogni elettore o elettrice riceverà due schede: una gialla per eleggere il sindaco e il consiglio comunale e un’altra rosa per l’elezione del consiglio circoscrizionale. Nella prima scheda si può votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste a esso collegate. Si possono esprimere due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale della lista prescelta, scrivendone il cognome o, se necessario, il nome e il cognome. Nella seconda scheda il voto di lista si può esprimere tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene. Anche in questo caso possono essere espresse fino a due preferenze per i candidati della lista scelta. Vedi anche Risultati elezioni Friuli-Venezia Giulia, chi sono i sindaci eletti