Tra i più giovani convocati c’è il 21enne Tommaso De Luca, attaccante aostano dell’Ambrì Piotta. Figlio dell’ex giocatore Paolo, Tommaso ha giocato il Mondiale di Prima Divisione Gruppo A nel 2024 a Bolzano e da quella stagione è costantemente nel giro azzurro. Ora sta per arrivare il momento del suo debutto olimpico, un debutto: "Guadagnato con tanto lavoro, nel club e in Nazionale. Un anno fa ero tutt’altro che sicuro di potercela fare, ora che ce l’ho fatta sono contento e onorato. Sarà un’esperienza unica nella quale voglio dare il massimo di me stesso per aiutare la squadra", ha detto ai canali federali l’enfant prodige azzurro. Il classe 2004 è l’unico valdostano convocato nella Nazionale italiana maschile, mentre in quella femminile c’è l’altra 21enne Marta Mazzocchi a rappresentare una regione che storicamente ha sempre dato all’Italia protagonisti dello sci di fondo e alpino. "Questa è una cosa importante per la mia regione, conosco molto bene Marta perché essendo coetanei abbiamo fatto anche le giovanili insieme. Milano Cortina sarà una grande esperienza per entrambi, e spero di far divertire anche tutti gli amici e le persone a me care che verranno a Milano a tifare l’Italia. La priorità comunque sarà dare il massimo per la Nazionale, non penso ad altro".

2259859070 - ©Getty