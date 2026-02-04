Milano Cortina 2026, curling: cos'è e quali sono le regole

La stone è realizzata in granito speciale, proveniente da pochissime cave al mondo, soprattutto in Scozia e Galles. Pesa tra 17 e 20 chilogrammi, ha un diametro di circa 28 centimetri e un’altezza di 11–12 centimetri. Sulla sommità è presente un manico che consente al giocatore di imprimere la rotazione. La parte a contatto con il ghiaccio è un anello esterno, il running band: è questo bordo a scivolare sulle micro-gocce di ghiaccio e a creare il curl.