Il vicepresidente americano è arrivato in Italia nella giornata di ieri, 5 febbraio, atterrato con l’Air Force Two a Malpensa insieme a moglie e figli. A scortarlo è stato un gruppo di 45 mezzi, tra auto e van, legati al contingente di sicurezza composto da oltre 300 persone, tra agenti in divisa e personale dei servizi segreti

L'arrivo a Milano e la giornata di ieri

Vance è arrivato in Italia nella giornata di ieri, 5 febbraio, atterrato con l’Air Force Two a Malpensa insieme a moglie e figli, preceduto di poco dal segretario di Stato americano, Marco Rubio. A scortare il vicepresidente è stato un gruppo di 45 mezzi, tra auto e van, legati al contingente di sicurezza composto da oltre 300 persone, tra agenti in divisa e personale dei servizi segreti. Vance, recatosi all’hotel Sheraton di Gallarate ha incontrato la squadra di hockey per poi seguire sugli spalti la gara del gruppo A di hockey femminile tra Stati Uniti e Repubblica Ceca presso la Milano Rho Ice Hockey Arena. Vance si è poi spostato presso l'Hotel Gallia, nei pressi della stazione Centrale di Milano, dove soggiorna, ben circondato da diverse guardie del corpo. In serata, poi, ha partecipato alla cena di gala organizzata dal Cio presso la Fabbrica del Vapore dove ha incntrato anche il presidente Sergio Mattarella.

Il faccia a faccia Meloni - Vance

Oggi Vance incontra Giorgia Meloni dopo il faccia a faccia della stessa premier con il presidente della Polonia Karol Nawrocki, stato nevralgico sul fronte del conflitto fra Russia e Ucraina. A conferma di come le Olimpiadi sono un appuntamento sportivo di importanza assoluta ma anche un'occasione diplomatica a livello mondiale. A sottolinearlo è stato anche Mattarella, che dopo l'auspicio del rispetto della tregua olimpica pronunciato all'inaugurazione della 145ma sessione del Cio lunedì scorso, proprio alla Fabbrica del Vapore ha spiegato che le parole del motto olimpico "Citius, altius, fortius, communiter", insieme "non sono soltanto un programma sportivo: dovrebbero essere, sono, un programma cui dovrebbero ispirarsi tutti i governi del mondo nelle relazioni tra di loro".

Una Milano blindata

Oggi, tra gli altri leader, saranno presenti a Milano anche il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e quello francese Emmanuel Macron. Ma la gran parte di politici e teste coronate che parteciperanno alla cerimonia inaugurale delle olimpiadi a San Siro è già arrivata in una Milano che in queste ore sarà letteralmente blindata, con zone rosse e divieto di transito anche a piedi, fermate della metro chiuse, droni, tiratori scelti e aree transennate. Proprio come quella intorno all'hotel Gallia che ospita la delegazione Usa.