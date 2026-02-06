Giochi invernali, Vance a Milano: il tifo per l'hochey e l'incontro con Giorgia MeloniPolitica
Il vicepresidente americano è arrivato in Italia nella giornata di ieri, 5 febbraio, atterrato con l’Air Force Two a Malpensa insieme a moglie e figli. A scortarlo è stato un gruppo di 45 mezzi, tra auto e van, legati al contingente di sicurezza composto da oltre 300 persone, tra agenti in divisa e personale dei servizi segreti
Oggi, 6 febbraio 2026, partono ufficialmente, con la cerimonia di apertura stasera a San Siro, le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Tra i circa 50 leader mondiali presenti nel capoluogo lombardo, ieri è arrivato anche J.D Vance, il vicepresidente americano, che oggi incontrerà la premier Giorgia Meloni in Prefettura proprio a Milano. Non ci sarà solo lo sport al centro dei colloqui, ma i temi potrebbero essere diversi, dal fronte del Medio Oriente all’Ucraina, senza tralasciare i delicati rapporti economici tra Usa ed Europa.
L'arrivo a Milano e la giornata di ieri
Vance è arrivato in Italia nella giornata di ieri, 5 febbraio, atterrato con l’Air Force Two a Malpensa insieme a moglie e figli, preceduto di poco dal segretario di Stato americano, Marco Rubio. A scortare il vicepresidente è stato un gruppo di 45 mezzi, tra auto e van, legati al contingente di sicurezza composto da oltre 300 persone, tra agenti in divisa e personale dei servizi segreti. Vance, recatosi all’hotel Sheraton di Gallarate ha incontrato la squadra di hockey per poi seguire sugli spalti la gara del gruppo A di hockey femminile tra Stati Uniti e Repubblica Ceca presso la Milano Rho Ice Hockey Arena. Vance si è poi spostato presso l'Hotel Gallia, nei pressi della stazione Centrale di Milano, dove soggiorna, ben circondato da diverse guardie del corpo. In serata, poi, ha partecipato alla cena di gala organizzata dal Cio presso la Fabbrica del Vapore dove ha incntrato anche il presidente Sergio Mattarella.
Il faccia a faccia Meloni - Vance
Oggi Vance incontra Giorgia Meloni dopo il faccia a faccia della stessa premier con il presidente della Polonia Karol Nawrocki, stato nevralgico sul fronte del conflitto fra Russia e Ucraina. A conferma di come le Olimpiadi sono un appuntamento sportivo di importanza assoluta ma anche un'occasione diplomatica a livello mondiale. A sottolinearlo è stato anche Mattarella, che dopo l'auspicio del rispetto della tregua olimpica pronunciato all'inaugurazione della 145ma sessione del Cio lunedì scorso, proprio alla Fabbrica del Vapore ha spiegato che le parole del motto olimpico "Citius, altius, fortius, communiter", insieme "non sono soltanto un programma sportivo: dovrebbero essere, sono, un programma cui dovrebbero ispirarsi tutti i governi del mondo nelle relazioni tra di loro".
Una Milano blindata
Oggi, tra gli altri leader, saranno presenti a Milano anche il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e quello francese Emmanuel Macron. Ma la gran parte di politici e teste coronate che parteciperanno alla cerimonia inaugurale delle olimpiadi a San Siro è già arrivata in una Milano che in queste ore sarà letteralmente blindata, con zone rosse e divieto di transito anche a piedi, fermate della metro chiuse, droni, tiratori scelti e aree transennate. Proprio come quella intorno all'hotel Gallia che ospita la delegazione Usa.
In attesa della cerimonia di inaugurazione di venerdì 6, oggi la fiamma olimpica è arrivata in città. In mattinata il presidente della Repubblica ha fatto tappa al Villaggio Olimpico mentre sono sbarcati a Malpensa JD Vance e Marco Rubio (poi subito in tribuna per vedere l'hockey femminile). In serata la fiaccola ha fatto il suo ingresso in piazza Duomo, mentre i politici sono stati ospiti alla cena offerta dalla presidente del Cio Kristy Coventry