Olimpiadi 2026, chi sono i politici presenti alla cerimonia d'apertura

Dal Regno Unito giungerà la Principessa Anna (in foto), che di Olimpiadi se ne intende, avendo gareggiato nel 1976 a Montreal e oggi a capo della British Olympic Association. A Milano la sorella di Re Carlo III sarà accompagnata dal marito Sir Timothy Laurence e dalla figlia Zara Tindall, medaglia d’argento ai Giochi di Londra del 2012. Possibile anche l’arrivo dei principi di Galles, William e Kate.

La Principessa Anna del Regno Unito - ©IPA/Fotogramma