Olimpiadi 2026, chi sono i politici presenti alla cerimonia d'apertura

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, da Vance a Mattarella: i politici alla cerimonia d'apertura
Introduzione
Nella serata di venerdì 6 febbraio, lo stadio di San Siro ospita la cerimonia inaugurale dei Giochi invernali di Milano Cortina. Con 92 nazioni partecipanti, oltre ad alcuni atleti russi e bielorussi che competono come neutrali, l'evento vedrà la presenza di una cinquantina fra Capi di Stato e di Governo e teste coronate. Ci sarà anche il segretario dell'Onu Antonio Guterres. Ecco tutti i presenti.
Quello che devi sapere
Chi ci sarà per l’Italia
L’Italia sarà rappresentata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in giornata firmerà il Murale della Tregua al Villaggio olimpico, dove, insieme alla figlia Laura, incontrerà gli atleti azzurri. Sarà proprio Mattarella a dichiarare ufficialmente aperti i Giochi di Milano-Cortina 2026. Presente anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, insieme al capo di Stato, presenzierà alla cena che oggi, 5 febbraio, la presidente del Cio Kirsty Coventry offrirà alla Fabbrica del Vapore.
Gli arrivi dal Regno Unito
Dal Regno Unito giungerà la Principessa Anna (in foto), che di Olimpiadi se ne intende, avendo gareggiato nel 1976 a Montreal e oggi a capo della British Olympic Association. A Milano la sorella di Re Carlo III sarà accompagnata dal marito Sir Timothy Laurence e dalla figlia Zara Tindall, medaglia d’argento ai Giochi di Londra del 2012. Possibile anche l’arrivo dei principi di Galles, William e Kate.
Dagli Stati Uniti
Da giorni si discute della delegazione statunitense: sono arrivati in mattinata il vicepresidente JD Vance (in foto), accompagnato dalla moglie Usha; il segretario di Stato Marco Rubio e tre agenti non operativi dell’Ice (la Immigration and Customs Enforcement). Nella delegazione presenti anche l'ambasciatore Usa a Roma, Tilman Fertitta, e alcuni sportivi, tra cui le medaglie d'oro di hockey 2018 Jocelyne e Monique Lamoureux e la medaglia d'oro di pattinaggio 2010 Evan Lysacek.
La Francia
Resta ancora in bilico la partecipazione del capo dell’Eliseo Emmanuel Macron, non contento del protocollo che lo vedrebbe seduto accanto a Vance. La distribuzione dei posti in tribuna d’onore prevede la disposizione in ordine alfabetico, con gli ultimi due della fila in rappresentanza dei Paesi che ospiteranno le prossime due edizioni olimpiche invernali: Francia 2030 e Salt Lake City-Utah 2034. Una soluzione potrebbe essere quella di farlo sedere accanto ad esponenti locali di Salt Lake City, rispettando il protocollo ed evitando incidenti diplomatici.
Presidenti e primi ministri dall’Europa
Ad oggi già sicure le presenze di quattordici presidenti della Repubblica (quelli di Germania, Albania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bosnia, Slovenia, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Finlandia, Svizzera e Georgia) e di otto primi ministri (da Serbia, Grecia, Austria, Paesi Bassi, Finlandia e le tre repubbliche baltiche) provenienti dal continente europeo. (in foto il presidente della Repubblica Federale tedesca, Frank-Walter Steinmeier)
Le teste coronate europee
A queste si aggiungono alcuni reali europei:
- Presenti Re Carlo Gustavo XVI e la Regina Silvia di Svezia;
- Alla cerimonia di apertura ci sarà anche principe Alberto di Monaco, membro del Cio (in foto), insieme a sua moglie Charlene e ai figli, i gemelli Jacques e Gabriella;
- Ci sarà anche il granduca di Lussemburgo, Guglielmo V;
- Presenti anche i reali dei Paesi Bassi, Re Willem-Alexander e la figlia Principessa Amalia, che hanno in programma la visita al Villaggio Olimpico e a Casa Olanda, in via Tortona, e seguiranno in particolare le gare di pattinaggio;
- In rappresentanza del Belgio ci sarà invece la principessa Elisabetta;
- Non faranno mancare la loro presenza anche i reali di Norvegia, Re Harald e la Regina Sonjia, a cui si aggiungerà, il 14 febbraio, il principe ereditario Haakon.
La Spagna
Dalla Spagna prevista anche la presenza di Re Felipe VI, della moglie Letizia e delle figlie Leonor e Sofia. A mettere in guardia la diplomazia spagnola è soprattutto l’incognita, ancora non sciolta, sulla presenza di Israele, vista le recenti parole del premier Pedro Sanchez sulla questione palestinese.
Dal mondo
Non mancheranno anche le presenze dal resto del mondo: alla cerimonia di apertura ci saranno anche l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, il principe giordano Faisal Bin Al Hussein; la consigliera di Stato cinese Shen Yiqina e la regina consorte di Thailandia Suthida Tidjai.
