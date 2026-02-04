Fiamma olimpica a Milano: il percorso, gli orari e le strade chiuse

Le Torce dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, battezzate “Essential”, sono realizzate in gran parte con materiali di recupero (soprattutto una lega di alluminio e ottone) e si distinguono per la loro estrema maneggevolezza, con un peso di circa 1.060 grammi al netto della bombola, e per una struttura pensata per essere riutilizzata e ricaricata fino a 10 volte, limitando così il numero complessivo di Torce necessarie per le staffette olimpica e paralimpica.

Anche l’impugnatura riflette questa filosofia, grazie a un inserto in XL EXTRALIGHT®, materiale polimerico ultraleggero sviluppato da Finproject (società di Versalis) e ottenuto da un polimero che utilizza per il 60% bionafta proveniente da fonti rinnovabili.

Sul piano estetico e funzionale, la superficie esterna è trattata con tecnologia PVD (Physical Vapour Deposition), una lavorazione avanzata che garantisce elevata resistenza al calore della fiamma e valorizza l’effetto riflettente e cangiante, consentendo alla Torcia di dialogare visivamente con l’ambiente e mutare percezione in base alla luce, sia per chi la regge sia per chi assiste.