Olimpiadi, oggi la fiamma a Milano. Stasera cena leader mondiali. LIVE

Olimpiadi invernali 2026, oggi la fiamma a Milano.
Si entra nel vivo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. A partire dal primo pomeriggio di oggi, la fiamma olimpica arriva a Milano, con un itinerario che collegherà centro storico e periferie e che toccherà diversi luoghi iconici della città: verso le 19.30 l'arrivo stimato in piazza Duomo. Domani l'ultima tappa del viaggio della torcia, che si concluderà con la cerimonia inaugurale dei Giochi allo stadio San Siro
Milano è pronta ad accogliere la fiamma dei Giochi olimpici invernali (IL PROGRAMMA DELLE GARE) che arriverà in città nel pomeriggio, con un itinerario che collegherà centro storico e periferie e che toccherà diversi luoghi iconici della città. Il primo tratto milanese sarà quello in via Lorenzini, vicino al Viaggio olimpico, dove la fiamma transiterà dopo pranzo. Da lì passerà poi in piazza Bolivar, in zona Wagner, nel moderno quartiere di CityLife e poi nelle vie più centrali, dalle Colonne di San Lorenzo a Porta Venezia e San Babila prima dell'arrivo, stimato verso le 19.30, in piazza Duomo. La 60esima tappa della torcia partirà in mattinata da Sesto San Giovann, e passerà poi da altri Comuni dell'hinterland milanese, da Colgono a Vimodrone e Segrate, grazie all'alternarsi di 22 tedofori. Non mancheranno anche le proteste, con gli attivisti del comitato che racchiude le realtà contrarie ai Giochi che hanno invitato tutti a esprimere il proprio disappunto con cartelli lungo il tragitto. Domani pomeriggio, in via Festa del Perdono, nella zona dell'Università Statale, ci sarà anche un presidio simbolico, un appuntamento della campagna 'Show Israel the red card' contro la partecipazione di Israele ai Giochi. Il giorno dopo ci sarà anche una fiaccolata 'anti olimpica' nel quartiere di San Siro. Il viaggio milanese della Fiamma proseguirà anche venerdì 6 febbraio con l'ultima tappa della torcia che passerà davanti al cimitero Monumentale, nella zona del Castello Sforzesco e nel quartiere di Brera fino alla Scala, a piazza Gae Aulenti in Porta Nuova e alla Stazione Centrale, prima dell'ultimo tratto 'in acqua' sui Navigli e dell'approdo finale a San Siro per la cerimonia inaugurale dei Giochi.
Vicepresidente Usa JD Vance atterrato a Malpensa
È atterrato da pochi minuti all'aeroporto di Malpensa il volo del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Accompagnato dalla moglie Usha, Vance è stato prelevato in pista dal servizio di sicurezza. Lo scalo è blindato in attesa del passaggio del corteo di auto che porterà Vance all'hotel Sheraton di Gallarate, da dove poi si sposterà a Milano.
I XXV Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 stanno per partire. Le competizioni sono in programma dal 6 al 22 febbraio 2026. Oltre che a Milano e a Cortina d'Ampezzo, le gare si svolgeranno anche a Rho, Assago, Bormio, Livigno, Predazzo, Rasun-Anterselva e Tesero. Si tratta della terza edizione olimpica invernale ospitata in Italia dopo che il nostro Paese ha ospitato, sempre a Cortina d'Ampezzo, l'edizione del 1956 e a Torino quella del 2006. Sarà anche la quarta in assoluta considerando quella estiva di Roma 1960. Oltre ad essere la prima edizione con due città ospitanti, sarà anche la seconda in cui le cerimonie di apertura e di chiusura si terranno in due sedi differenti, ovvero Milano (Stadio San Siro) e Verona (Arena).
Fondo in Val di Fiemme, aprono le azzurre con lo skiathlon
Il programma olimpico della sci di fondo in Val di Fiemme si apre sabato 7 febbraio con lo skiathlon femminile, in programma alle ore 13.00. Si tratta di una gara che combina le due tecniche, classica nei binari e libera, conosciuta anche come skating. Per l'Italia saranno al via Anna Comarella, Maria Gismondi e Martina Di Centa. Domenica 8 febbraio alle 12.30 toccherà invece allo skiathlon maschile, nel quale gareggeranno Federico Pellegrino Elia Barp, Davide Graz e Martino Carollo. Sia gli uomini che le donne devono affrontare due volte dieci chilometri.
Milano Cortina: Rubio atterrato a Malpensa, atteso l'aereo di JD Vance
È atterrato all'aeroporto di Malpensa pochi minuti dopo le 9 il volo che ha portato in Italia il segretario di Stato americano Marco Rubio in occasione delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina. Intorno alle 10 è atteso sempre a Malpensa il volo che porterà il vicepresidente americano JD Vance in Italia. Imponente il servizio d'ordine in aeroporto, che tuttavia riesce ad essere discreto. I passeggeri agli arrivi del Terminal 1 si muovono normalmente verso gli imbarchi. Blindati i due atterraggi di Stato americani.
La Fondazione Milano Cortina ha lanciato una promozione "due biglietti al prezzo di uno" per la cerimonia di apertura a San Siro. Il tutto esaurito non è ancora stato raggiunto. Secondo indiscrezioni, sarebbero ancora disponibili circa 10mila biglietti, a fronte di oltre 50mila già venduti.
