Olimpiadi, oggi la fiamma a Milano. Stasera cena leader mondiali. LIVE

Milano è pronta ad accogliere la fiamma dei Giochi olimpici invernali (IL PROGRAMMA DELLE GARE) che arriverà in città nel pomeriggio, con un itinerario che collegherà centro storico e periferie e che toccherà diversi luoghi iconici della città. Il primo tratto milanese sarà quello in via Lorenzini, vicino al Viaggio olimpico, dove la fiamma transiterà dopo pranzo. Da lì passerà poi in piazza Bolivar, in zona Wagner, nel moderno quartiere di CityLife e poi nelle vie più centrali, dalle Colonne di San Lorenzo a Porta Venezia e San Babila prima dell'arrivo, stimato verso le 19.30, in piazza Duomo. La 60esima tappa della torcia partirà in mattinata da Sesto San Giovann, e passerà poi da altri Comuni dell'hinterland milanese, da Colgono a Vimodrone e Segrate, grazie all'alternarsi di 22 tedofori. Non mancheranno anche le proteste, con gli attivisti del comitato che racchiude le realtà contrarie ai Giochi che hanno invitato tutti a esprimere il proprio disappunto con cartelli lungo il tragitto. Domani pomeriggio, in via Festa del Perdono, nella zona dell'Università Statale, ci sarà anche un presidio simbolico, un appuntamento della campagna 'Show Israel the red card' contro la partecipazione di Israele ai Giochi. Il giorno dopo ci sarà anche una fiaccolata 'anti olimpica' nel quartiere di San Siro. Il viaggio milanese della Fiamma proseguirà anche venerdì 6 febbraio con l'ultima tappa della torcia che passerà davanti al cimitero Monumentale, nella zona del Castello Sforzesco e nel quartiere di Brera fino alla Scala, a piazza Gae Aulenti in Porta Nuova e alla Stazione Centrale, prima dell'ultimo tratto 'in acqua' sui Navigli e dell'approdo finale a San Siro per la cerimonia inaugurale dei Giochi.

