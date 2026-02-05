Le atlete sono state costrette ad annullare gli allenamenti e gli impegni, mentre le compagne di stanza sono state isolate. Il norovirus è un virus altamente contagioso che causa gastroenterite acuta
Quattro giocatrici della nazionale finlandese di hockey su ghiaccio femminile sono state colpite dal norovirus. Le atlete, in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sono state costrette ad annullare gli allenamenti e gli impegni, mentre le compagne di stanza sono state isolate. La Finlandia, in campo contro il Canada per le Olimpiadi invernali, dovrà schiare almeno 17 giocatrici, incluse due portiere.
Le atlete colpite da norovirus
Nel frattempo, sono in corso i contatti con la Federazione Internazionale per valutare eventuali deroghe. “L'obiettivo della quadra rimane invariato”, ha assicurato l'allenatore della squadra, Tero Lehterä. Il norovirus è un virus altamente contagioso, principale causa di gastroenteriti acute in tutto il mondo, che provoca vomito, diarrea, crampi addominali e talvolta febbre, con sintomi che solitamente durano 12-60 ore.