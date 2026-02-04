Olimpiadi Milano Cortina, offerta "prendi 2 paghi uno": come funziona

La Fondazione Milano Cortina ha lanciato una promozione "due biglietti al prezzo di uno" per la cerimonia di apertura a San Siro. Il tutto esaurito non è ancora stato raggiunto. Secondo indiscrezioni, sarebbero ancora disponibili circa 10mila biglietti, a fronte di oltre 50mila già venduti

Due biglietti al prezzo di uno per assistere alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi allo stadio di San Siro. La Fondazione Milano Cortina ha lanciato una nuova promozione per l’opening ceremony: inserendo un codice dedicato, è possibile acquistare un biglietto (con prezzi compresi tra 260 e 2.026 euro) ottenendo un secondo ticket in omaggio, fino a un massimo di dieci biglietti per acquirente. L’offerta è arrivata a diversi utenti registrati alla piattaforma. “Sei qui perché hai ricevuto un link dedicato per acquistare i biglietti a prezzo ridotto per la cerimonia di apertura, grazie alla opening ceremony promo”, spiegano a chi acquista.

Obiettivo: riempire San Siro

L’obiettivo è ampliare la platea in vista della cerimonia ideata da Marco Balich, che vedrà la partecipazione di artisti come Mariah Carey, Laura Pausini, Andrea Bocelli e Ghali. Il tutto esaurito non è ancora stato raggiunto e, in tutte le categorie di prezzo, risultano ancora biglietti disponibili, anche se dalla Fondazione trapela fiducia per il rush finale. Dati ufficiali sulle vendite non sono stati diffusi, ma secondo alcune indiscrezioni, riportate da Repubblica, sarebbero stati superati i 50mila biglietti venduti, con l’obiettivo di arrivare a circa 60mila spettatori paganti su una capienza complessiva di 80mila persone.



Le offerte precedenti

Nelle scorse settimane erano state lanciate anche altre iniziative, come la promozione riservata ai volontari, che consentiva l’acquisto di quattro biglietti a 26 euro ciascuno. Un’offerta che in poche ore si è esaurita. Agli under 26 era stata invece dedicata la promo26, che permetteva di acquistare due biglietti al prezzo di uno. Ma ora la platea è stata allargata anche ad altri target che potranno acquistare due biglietti al prezzo di uno per assistere alla cerimonia di apertura.