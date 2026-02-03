Milano-Cortina 2026, boom di prenotazioni su Linate e Malpensa: i dati

Uno studio di The Data Appeal Company e Mabrian evidenzia un "forte aumento per l'intero comparto hospitality e per il traffico aereo", in particolare verso gli aeroporti di Malpensa, Linate e Orio al Serio

Previsti oltre un milione di visitatori e 291 milioni di euro di introiti nel settore turistico in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sono questi i numeri forniti da uno studio di The Data Appeal Company e Mabrian, società controllate da Almawave (Gruppo Almaviva) specializzate in travel e location intelligence. I dati indicano infatti “previsionali in forte aumento per l'intero comparto hospitality e per il traffico aereo". Nello specifico, a pochi giorni dall'avvio dei Giochi invernali si registra "un deciso aumento la capacità aerea dai Paesi esteri", in particolare verso gli aeroporti di Malpensa, Linate e Orio al Serio.

L'aumento dei voli in vista di Milano Cortina 2025

Secondo lo studio, i voli di lungo raggio dei voli aumentano "di circa il +20% a Milano", mentre cresce "del 6% anche la capacità aerea dei principali scali interessati dall'evento”. Protagoniste in positivo sono soprattutto le rotte internazionali, con il medio raggio che registra un aumento del +13,7% e il lungo raggio a segnare un +19,6% dei voli. In crescita anche l'hub di Venezia Marco Polo (+5,6%) che registra un incremento del +6% sulle rotte internazionali e del +3,9% su quelle domestiche.

I dati del settore turistico

Per quanto riguarda invece i numeri del settore hospitality, la ricerca stima in oltre 291 milioni di euro il “Pes” (Predicted Event Spending) ripartito tra alloggio, ristorazione e trasporti. Di questo, il 68% sarà assorbito dal settore hospitality e il 27% dalla ristorazione. I livelli di saturazione delle online travel agency nelle città olimpiche raggiungono percentuali tra il 40% e il 55%: in aumento di circa 15 punti percentuali rispetto a febbraio 2025.