Mentre i Giochi di Milano Cortina 2026 si avvicinano, sono tanti gli appelli per una tregua olimpica. A invocare cessazione delle ostilità e dei conflitti armati nel mondo è stato per primo Papa Leone XIV, parlando delle Olimpiadi come di "un forte messaggio di fratellanza” che ravviva “la speranza di un mondo in pace”. Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante la cerimonia d'apertura della 145° sessione del Cio, ha chiesto “con ostinata determinazione che la tregua olimpica venga ovunque rispettata” e “che la forza disarmata dello sport faccia tacere le armi”. Lo sport “ha una grande forza nel mondo delle comunicazioni globali” e “i Giochi sono uno strumento coinvolgente per invocare pace e comprensione reciproca”, ha aggiunto il Capo dello Stato. Non è la prima volta che, in occasione dei Giochi olimpici, vengono lanciati appelli per una tregua olimpica. Ripercorriamoli insieme.