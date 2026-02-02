Offerte Sky
Olimpiadi 2026, Mattarella oggi a Milano: incontro a Palazzo Marino e concerto alla Scala

Sport
©Ansa

Il capo dello Stato protagonista della settimana olimpica che si apre oggi a Milano, con l’incontro con i membri del Comitato Olimpico Internazionale a Palazzo Marino e la cerimonia alla Scala. Mattarella sarà presente anche nei giorni successivi, con la visita al Villaggio Olimpico e la partecipazione alla cena dei capi di Stato. Venerdì sera prenderà parte alla cerimonia d’inaugurazione dei Giochi allo stadio San Siro

Oggi inizia la settimana olimpica che porterà alla cerimonia d’inaugurazione dei Giochi venerdì 6 febbraio a San Siro. Il primo appuntamento in agenda è a Palazzo Marino, alle 17.30, con la cerimonia di presentazione dei membri del Comitato Olimpico Internazionale. Alla cerimonia di benvenuto con il sindaco Sala, in programma in sala Alessi, sarà presente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 

La cerimonia alla Scala 

 

Dopo l’incontro a Palazzo Marino, il programma proseguirà al Teatro alla Scala, dove si terrà la cerimonia di apertura della settimana olimpica. L’orchestra della Scala, diretta da Riccardo Chailly, si esibirà con il baritono Luca Salsi. Prima del concerto sono previsti gli interventi del presidente della Repubblica, della presidente del Cio Kirsty Coventry e del presidente della fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò. In programma l’ouverture del Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini e l’esibizione di Salsi sulle note di Verdi. 

 

Gli impegni dei prossimi giorni 

 

La presenza del presidente Mattarella in città proseguirà anche nei giorni successivi. Giovedì 5 febbraio in mattinata visiterà il Villaggio Olimpico a Santa Giulia e pranzerà con le atlete e gli atleti azzurri. In serata parteciperà alla cena per Capi di Stato alla Fabbrica del Vapore. Venerdì sera il presidente della Repubblica sarà presente alla cerimonia d’inaugurazione allo Stadio San Siro. “Lo stadio sarà pieno, anche se è enorme”, ha spiegato l’Olympic Games Executive Director del Cio, Christophe Dubi, aggiungendo che al momento “sono 1.1 milioni i biglietti venduti”. 

Olimpiadi Invernali, come cambia la viabilità a Milano: cosa sapere
Sport

Olimpiadi 2026, Mattarella consegna tricolore ai portabandiera. FOTO

Il Presidente della Repubblica, durante un evento al Quirinale, ha affidato la bandiera agli atleti azzurri: a San Siro per la cerimonia di apertura del prossimo 6 febbraio gli alfieri saranno Arianna Fontana e Federico Pellegrino, mentre contestualmente a Cortina sfileranno Amos Mosaner e Federica Brignone. I due portabandiera paralimpici saranno Chiara Mazzei e René De Silvestro

