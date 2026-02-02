Nel reparto, Mattarella ha parlato a lungo con i parenti dei ragazzi e con i medici impegnati nel difficile percorso di cura e riabilitazione. Abbracciando i genitori, ha ricordato che "i ragazzi devono farcela, dobbiamo riconsegnare loro una vita piena", esprimendo poi gratitudine al personale sanitario "per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza". Parole che hanno trasformato una visita istituzionale in un momento di autentica condivisione umana. Successivamente, il presidente ha raggiunto la prefettura di Milano per incontrare i genitori di Chiara Costanzo, deceduta nell'incendio di Crans-Montana.

Mattarella ha incontrato anche i ragazzi feriti

La visita del presidente della Repubblica al Niguarda è durata circa 40 minuti. Erano presenti anche il direttore generale dell'ospedale Alberto Zoli e l'assessore della Regione Lombardia al Welfare Guido Bertolaso. "È stata una sorpresa e una gioia per i genitori che erano ovviamente felicissimi ed è stato molto emozionante e commovente", ha commentato Bertolaso. "L'umanità del presidente della Repubblica la conoscono tutti e tutti i genitori sono rimasti molto colpiti e toccati dalle sue parole e dalla visita che si è prolungata parecchio". Il presidente "ha voluto anche incontrare alcuni ragazzi del centro ustioni, quelli che potevano incontrarlo e si è informato in dettaglio sulla situazione degli altri ragazzi. Ha ringraziato il personale sanitario, scattato foto con infermieri e medici e con i genitori dei ragazzi. È stato un momento molto importante e significativo che rimarrà nella storia di questo ospedale", ha aggiunto Bertolaso. "Il decorso dei ragazzi sta andando bene, tutto procede come noi speravamo", ha poi spiegato l'assessore.