Crans-Montana: Eleonora Palmieri mostra le ustioni su Instagram

Eleonora Palmieri, la 29enne di Cattolica sopravvissuta al rogo de Le Constellation la notte di Capodanno e inizialmente ricoverata al Niguarda di Milano, è stata trasferita all'ospedale Bufalini di Cesena, più vicino alla sua città. Dopo giorni di silenzio, la giovane veterinaria è tornata sui social con un post su Instagram in cui mostra le ferite e le ustioni riportate nella tragedia.

La giovane rivolge poi un pensiero ai suoi affetti e un ringraziamento profondo all'équipe medica che l'ha seguita in queste settimane difficili: "Un ringraziamento immenso va ai medici e a tutto il personale sanitario degli ospedali che mi stanno curando con estrema professionalità".

Accanto alle immagini, una frase che sintetizza il suo stato d'animo: "Non smettere mai di onorare la vita". Nel messaggio, Eleonora esprime paure e fragilità, ma anche una determinazione che non vacilla. Ricorda le vittime del rogo, gli "angeli che non ce l'hanno fatta", e sottolinea come dietro ogni articolo e titolo di giornale ci sia "la vita vera, fatta di paura, ma anche di coraggio e forza per andare avanti".

Niguarda, le prime dimissioni

Nel frattempo, dall'ospedale milanese arrivano segnali incoraggianti. L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha annunciato le prime dimissioni tra i ragazzi ricoverati dopo la tragedia.

"Ho parlato con tutti i sanitari e ho potuto salutare due ragazzi che questa mattina vengono dimessi. La prognosi per loro è stata sciolta e quindi possono tornare a casa", ha spiegato. Si tratta di due studenti milanesi, entrambi iscritti a licei scientifici. "Sono molto contenti sia loro sia i genitori. Questo non vuol dire che siano guariti: li attende un percorso lungo di riabilitazione e medicazioni, e dovranno tornare qui più volte alla settimana".

Secondo i medici, i due giovani potrebbero rientrare a scuola nel giro di un paio di settimane. "È una buona notizia", ha aggiunto Bertolaso, ricordando anche il loro percorso di trasferimento: uno era arrivato il primo gennaio dall'ospedale di Sion, l'altro era stato prelevato a Losanna e portato al Niguarda il 2 gennaio.