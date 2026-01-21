Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale sull'incendio di Crans Montana
Arrow-link
Arrow-link

Crans-Montana, due dei feriti svegliati dal coma comunicano con un computer

Cronaca
©Ansa

Il dispositivo visualizza una serie di icone che rappresentano diversi stati emotivi. "È uno strumento incredibile, utilizzato con uno dei feriti estubati", ha spiegato l'assessore al Welfare lombardo Bertolaso

ascolta articolo

All'ospedale Niguarda di Milano, due sedicenni sopravvissuti all'incendio di Capodanno di Crans-Montana, Leonardo e Kean - entrambi studenti della terza D del liceo Virgilio e da poco risvegliati dalla sedazione profonda -  riescono ora a comunicare tramite un computer. Lo riporta il Corriere della Sera, che cita anche il racconto dell'assessore al Welfare lombardo Guido Bertolaso: uno dei ragazzi, con ogni probabilità uno dei due, ha ripreso a respirare autonomamente, pur non essendo ancora in grado di parlare.

La comunicazione con i pazienti risvegliati

"Come tutti ha le mani completamente fasciate, ma grazie a uno strumento straordinario riusciamo comunque a dialogare", spiega l'assessore, riferendosi al dispositivo di comunicazione aumentativa e alternativa che consente ai pazienti di esprimersi selezionando icone sullo schermo. "La mamma gli ha chiesto: "Come ti senti?". È comparsa l'icona della paura e lui l'ha spostata, poi quella dell'ansia, del dolore, della preoccupazione. Alla fine è apparsa la felicità e l'ha cliccata. Mi sono molto emozionato".

Un percorso ancora lungo

I ricoveri coinvolgono ancora diversi feriti e per tutti il percorso terapeutico è ancora lungo, con settimane - se non mesi - di cure. "Siamo soddisfatti dell'andamento clinico - conclude Bertolaso -. La gestione delle ustioni è tra le più complesse, aggravata dalle complicazioni polmonari. Ora aspettiamo solo di poter dire che tutti i ragazzi sono fuori pericolo: è l'annuncio che vorrei dare il prima possibile".

Approfondimento

Crans-Montana, Moretti interrogato: "Controlli ok, anche noi vittime"

Cronaca: Ultime notizie

Il ciclone Harry si abbatte su Sicilia, Sardegna e Calabria. VIDEO

Cronaca

Le immagini diffuse in queste ore mostrano gli ingenti danni causati dal ciclone, con tempeste di...

Valentino Garavani, a Roma la camera ardente dello stilista. FOTO

Cronaca

Si è aperta alle 11 la camera ardente dello stilista Valentino, morto lunedì 19 gennaio all’età...

16 foto
Camera ardente Valentino

Omicidio Abanoub Youssef a La Spezia, autopsia: un solo colpo mortale

Cronaca

A confermare che il colpo ha colpito diversi organi vitali è stata l'autopsia effettuata dal...

L'ex bodybuilder Andrea Lorini trovato morto nel letto di casa

Cronaca

Originario di Chiari, nel Bresciano, è morto all'età di 48 anni. È  stata la madre a...

Femminicidio Federica Torzullo, marito confessa durante interrogatorio

Cronaca

Claudio Carlomagno, accusato di aver ucciso ad Anguillara Sabazia (in provincia di Roma) la...

Cronaca: i più letti