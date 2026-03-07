Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla prova e scopri quanto sei informato

Dopo l'uccisione di Ali Khamenei, Guida Suprema dell’Iran a seguito dei bomabrdamenti avvenuti lo scorso 28 febbraio, secondo l’Iran International, l'Assemblea degli esperti iraniana avrebbe eletto Mojtaba Khamenei come prossimo Leader Supremo. Cinquantasei anni, Mojtaba è un politico e religioso con ottime relazioni con le forze di sicurezza, in particolare i Pasdaran.

Cronaca italiana. Ucciso l’imprenditore 87enne Mario Ruoso. Il suo corpo è stato trovato senza vita nel suo attico al settimo piano di un palazzo a Pordenone, proprio di fronte alla rivendita d'auto di sua proprietà. Da quanto trapela, è stato ucciso con una violenza brutale, colpito ripetutamente alla testa con un corpo contundente.

Inflazione in Italia. Nel gennaio 2026 l’inflazione media nazionale si attesta all’1% ma il quadro può cambiare sensibilmente da città a città.

Passione tecnologia. Apple ha annunciato di recente MacBook Neo, un nuovo portatile del colosso di Cupertino, il più conveniente di sempre con un rapporto qualità/prezzo senza precedenti. “Siamo entusiasti di presentare MacBook Neo, che offre tutta la magia del Mac a un prezzo rivoluzionario”, ha detto John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering. “Progettato appositamente per essere alla portata di ancora più persone, MacBook Neo è un laptop che solo Apple poteva creare”.

Lo spettacolo. È approdata su Sky Original la serie tv Avvocato Ligas, il primo legal drama Sky Original in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW a partire dal 6 marzo.

