L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla prova e scopri quanto sei informato
Dopo l'uccisione di Ali Khamenei, Guida Suprema dell’Iran a seguito dei bomabrdamenti avvenuti lo scorso 28 febbraio, secondo l’Iran International, l'Assemblea degli esperti iraniana avrebbe eletto Mojtaba Khamenei come prossimo Leader Supremo. Cinquantasei anni, Mojtaba è un politico e religioso con ottime relazioni con le forze di sicurezza, in particolare i Pasdaran.
Cronaca italiana. Ucciso l’imprenditore 87enne Mario Ruoso. Il suo corpo è stato trovato senza vita nel suo attico al settimo piano di un palazzo a Pordenone, proprio di fronte alla rivendita d'auto di sua proprietà. Da quanto trapela, è stato ucciso con una violenza brutale, colpito ripetutamente alla testa con un corpo contundente.
Inflazione in Italia. Nel gennaio 2026 l’inflazione media nazionale si attesta all’1% ma il quadro può cambiare sensibilmente da città a città.
Passione tecnologia. Apple ha annunciato di recente MacBook Neo, un nuovo portatile del colosso di Cupertino, il più conveniente di sempre con un rapporto qualità/prezzo senza precedenti. “Siamo entusiasti di presentare MacBook Neo, che offre tutta la magia del Mac a un prezzo rivoluzionario”, ha detto John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering. “Progettato appositamente per essere alla portata di ancora più persone, MacBook Neo è un laptop che solo Apple poteva creare”.
Lo spettacolo. È approdata su Sky Original la serie tv Avvocato Ligas, il primo legal drama Sky Original in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW a partire dal 6 marzo.
Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24
Cronaca: Ultime notizie
Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ
L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla...
Morti sospette in ambulanza, verifiche su otto decessi
Proseguono le indagini legate al fascicolo aperto dalla Procura di Forlì a carico di Luca Spada,...
Famiglia nel bosco, tribunale: "Allontanare madre e separare bambini"
La donna ha lasciato la struttura in serata dopo l’ordinanza del tribunale per i minorenni de...
Milano, arrestata 35enne per estorsione sessuale e autoriciclaggio
La donna avrebbe teso una trappola a un 55enne incontrato a un corso di ballo per poi ricattarlo...
David Rossi, prove escludono suicidio. La figlia: "Ora c’è speranza"
Nel giorno del 13esimo anniversario dalla morte del manager di Mps, Carolina Orlandi, figlia...