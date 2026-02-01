La Procura svizzera ha annunciato un altro decesso in seguito alla tragedia di Crans-Montana, portando il bilancio delle vittime a 41 e quello dei feriti a 115. Lo riporta l'agenzia svizzera Ats secondo cui un diciottenne svizzero ricoverato in ospedale a Zurigo, è morto sabato. Intanto ieri diverse centinaia di persone si sono date appuntamento nella cittadina di Lutry, in Svizzera, per rendere omaggio alle vittime della tragedia di Crans-Montana. Il Comune vodese è stato duramente colpito dalla tragedia, che ha causato la morte di diversi giovani attivi nel locale club di calcio.

La tragica notte di Capodanno

Nella notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026 un violento incendio è divampato all’interno del bar Le Constellation a Crans-Montana, località turistica del Canton Vallese, affollato per i festeggiamenti di Capodanno. Le fiamme e il fumo si sono propagate rapidamente nei locali, causando decine di feriti e un bilancio gravissimo di vittime. Le autorità giudiziarie svizzere hanno avviato un’inchiesta per chiarire le cause del rogo e verificare eventuali responsabilità. I coniugi Moretti sono finiti a processo con l’accusa di responsabilità nella gestione del locale. Jacques Moretti, in un primo momento, era stato posto in detenzione cautelare per tre mesi per rischio di fuga, mentre la moglie Jessica era agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Successivamente Jacques è stato rilasciato sotto cauzione e con misure restrittive come divieto di espatrio e obbligo di firma, ma il procedimento penale prosegue e le autorità stanno ancora esaminando responsabilità e prove raccolte.