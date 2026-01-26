Segnalazioni raccolte dagli avvocati di parte civile e riprese dalla stampa svizzera riferiscono di un incendio che nel 2024 avrebbe coinvolto Le Constellation, teatro della strage del primo gennaio. Le stesse fonti segnalano anche un ulteriore incendio che in precedenza avrebbe interessato un altro locale di Moretti, il ristorante Le Vieux Chalet

Un altro incendio avrebbe coinvolto nel 2024 Le Constellation, teatro del rogo del primo gennaio costato la vita a 40 persone a Crans-Montana . Secondo quanto riportato da Le Matin Dimanche e dalla stampa svizzera, l’episodio sarebbe avvenuto nel periodo delle festività tra Natale e Capodanno del 2024, in una data non precisata. La segnalazione sarebbe giunta a uno degli avvocati di parte civile (130 le costituzioni) che l’avrebbe poi portata all’attenzione degli inquirenti.

L’episodio precedente alla strage



L’origine dell’incendio del 2024, secondo quanto riportato, sarebbe riconducibile alla stessa causa del rogo del primo gennaio, le fiammelle sprigionate dalle candele scintillanti. Le fiamme avrebbero raggiunto il controsoffitto e il materiale fonoassorbente non ignifugo, una mousse acquistata dal proprietario del locale, Jacques Moretti, presso la catena di bricolage Hornbach. Il principio d’incendio sarebbe stato spento rapidamente e non avrebbe provocato conseguenze. Se confermata, la segnalazione non consentirebbe ai coniugi Moretti di sostenere di non essere a conoscenza della pericolosità dei pannelli acustici.

Ma non è tutto. Un ulteriore incendio avrebbe in precedenza coinvolto un altro locale di Moretti, il ristorante “Le Vieux Chalet”, situato a Lens, località montana sotto Crans.



L’inchiesta si allarga



L'inchiesta si troverebbe a uno snodo cruciale con la possibilità, secondo più parti, di un suo allargamento. E proprio oggi Sébastien Fanti, avvocato di parte civile depositerà un esposto con decine di segnalazioni "che accusano i coniugi e il Comune”. Intanto, la scarcerazione su cauzione di Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, si è trasformata in uno scontro diplomatico tra Italia e Svizzera con il richiamo da parte di Roma dell'ambasciatore Gian Lorenzo Cornado. Ma chi ha pagato la cauzione di Jacques Moretti? Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, le persone che avrebbero potuto disporre delle risorse necessarie al pagamento della cauzione si ridurrebbero a tre: un assicuratore e un notaio con uffici a pochi passi dal locale, e un terzo uomo che Jacques avrebbe incontrato regolarmente per affari.