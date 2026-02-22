Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Arrow-link
Arrow-link

Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 22 febbraio

Sport

I Giochi di Milano Cortina si chiudono con due competizioni in cui sono protagonisti gli azzurri e le azzurre. Occhi puntati su sci di fondo e bob. Ecco gli appuntamenti

ascolta articolo

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 si chiudono oggi, 22 febbraio, con le ultime gare in cui sono protagonisti anche gli atleti e le atlete dell’Italia. Occhi puntati su sci di fondo e bob.

Gli italiani in gara oggi 22 febbraio

Qui di seguito le gare in cui oggi, 22 febbraio, sono coinvolti le atlete e gli atleti italiani:

Sci di fondo

50 km tecnica classica mass start donne, ore 10

 

Per l’Italia: Anna Comarella

Bob

Bob a 4 uomini

Prova 3, ore 10

Prova 4, ore 12.15 (medaglia)

 

Gli italiani: Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea

Atleti e atlete italiani

Approfondimento

Olimpiadi invernali Milano Cortina, atlete e atleti italiani in gara
FOTOGALLERY

©Ansa

1/31
Sport

Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026. FOTO

Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno fin qui vinto 30 medaglie superando il record italiano di podi in una singola edizione delle Olimpiadi invernali stabilito a Lillehammer nel 1994, quando furono 20

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Olimpiadi, oro e argento nello ski cross. Bronzo per Giovannini

Sport

Nel penultimo giorno dei Giochi di Milano Cortina, Deromedis e Tomasoni fanno doppietta nello ski...

Serie A: Juventus-Como 0-2, Lecce-Inter 0-2, Cagliari-Lazio 0-0

Sport

È proseguita oggi la 26esima giornata del campionato, dopo la vittoria di ieri del Sassuolo...

Serie A

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 30

Sport

I giochi invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura...

Olimpiadi 2026, risultati oggi: Italia oro e argento nello ski cross

Sport

Ai Giochi olimpici invernali grande doppietta azzurra nello ski cross di sci acrobatico: oro...

Tennis, Atp Doha: Alcaraz batte Fils e conquista il titolo

Sport

Lo spagnolo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, ha sconfitto in finale il francese Arthur...

Sport: I più letti