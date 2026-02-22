I Giochi di Milano Cortina si chiudono con due competizioni in cui sono protagonisti gli azzurri e le azzurre. Occhi puntati su sci di fondo e bob. Ecco gli appuntamenti
Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 si chiudono oggi, 22 febbraio, con le ultime gare in cui sono protagonisti anche gli atleti e le atlete dell’Italia. Occhi puntati su sci di fondo e bob.
Gli italiani in gara oggi 22 febbraio
Qui di seguito le gare in cui oggi, 22 febbraio, sono coinvolti le atlete e gli atleti italiani:
Sci di fondo
50 km tecnica classica mass start donne, ore 10
Per l’Italia: Anna Comarella
Bob
Bob a 4 uomini
Prova 3, ore 10
Prova 4, ore 12.15 (medaglia)
Gli italiani: Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea
Approfondimento
Olimpiadi invernali Milano Cortina, atlete e atleti italiani in gara
©Ansa
Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026. FOTO
Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno fin qui vinto 30 medaglie superando il record italiano di podi in una singola edizione delle Olimpiadi invernali stabilito a Lillehammer nel 1994, quando furono 20