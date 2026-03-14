L'Italrugby chiude il Sei Nazioni con una sconfitta. Nell'ultima giornata del torneo gli Azzurri sono stati battuti nettamente a Cardiff dal Galles col puntteggio di 31-17. La squadra di Quesada ha mancato così l'obiettivo di chiudere il torneo per la prima volta con tre successi, dopo le vittorie su Scozia e Inghilterra.

Match già deciso nella prima frazione di gioco

Fatale il primo tempo, chiuso in svantaggio 21-0 grazie a due mete di Wainwright (eletto Mvp del match) e a quella di Lake. A inizio ripresa Edwards con un'altra meta e un drop ha chiuso virtualmente i conti. La reazione finale ha portato alle mete inutili di Garbisi, Allan e Di Bartolomeo.