Milano-Cortina, Cio: "A Mattarella e Meloni l'ordine olimpico in oro"

Si tratta di un riconoscimento che rappresenta la più alta onorificenza conferita dal Cio a tutti coloro che hanno reso servizi eccezionali alla causa olimpica attraverso il loro contributo al Movimento Olimpico. Verrà assegnato al presidente della Repubblica e alla premier in cerimonie che si svolgeranno a Roma in una data ancora non stabilita
L'ordine olimpico in oro, la più alta onorificenza del Cio, è stata conferita al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. E' quanto dichiarato da parte del presidente del Cio Kirsty Coventry, in una lettera al Capo dello stato, nella quale ha sottolineato che attraverso l'onorificenza desidera esprimere "profonda gratitudine" e "ringraziamento" per l'"impegno instancabile e il pieno supporto per rendere indimenticabili i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026". Nella lettera alla premier, il Cio ha sottolineato ancora che questo "successo è stato reso possibile grazie al grande lavoro e al ruolo cruciale svolto dal Governo italiano sotto la Sua guida". L'ordine olimpico in argento è stato invece assegnato ai ministri Abodi, Salvini e Giorgetti, oltre che ai rappresentanti di Simico, enti locali e Fondazione.
L'ordine olimpico d'oro
L'ordine olimpico d'oro rappresenta la più alta onorificenza conferita dal Cio a tutti coloro che hanno reso servizi eccezionali alla causa olimpica attraverso il loro contributo al Movimento Olimpico. Come detto, verrà consegnato al presidente Mattarella e alla premier Meloni in cerimonie che si svolgeranno a Roma in una data ancora non stabilita. Come sottolineato, il Comitato Esecutivo del Cio ha anche assegnato anche l'ordine olimpico in argento ai ministri Andrea Abodi, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, al presidente di Simico Fabio Massimo Saldini, ai sindaci di Milano e Cortina, Giuseppe Sala e Gianluca Lorenzi, ai governatori di Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Alberto Stefani, ai presidenti delle Province Autonome di Trento e Bolzano, Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher, al presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, all'amministratore delegato Andrea Varnier, e al Chief Operation Games di Milano Cortina Andrea Francisi. Le cerimonie di queste consegne avverranno invece, lunedì 23 febbraio, a Milano nell'hotel che ospita il Comitato Olimpico Internazionale, durante la cerimonia di ringraziamento del Cio a Milano Cortina 2026.
Approfondimento
Milano Cortina, Italia a quota 30 medaglie. Oggi cerimonia di chiusura
©Ansa
Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026. FOTO
Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno fin qui vinto 30 medaglie superando il record italiano di podi in una singola edizione delle Olimpiadi invernali stabilito a Lillehammer nel 1994, quando furono 20