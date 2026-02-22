Milano-Cortina, Cio: "A Mattarella e Meloni l'ordine olimpico in oro"

L'ordine olimpico in oro, la più alta onorificenza del Cio, è stata conferita al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. E' quanto dichiarato da parte del presidente del Cio Kirsty Coventry, in una lettera al Capo dello stato, nella quale ha sottolineato che attraverso l'onorificenza desidera esprimere "profonda gratitudine" e "ringraziamento" per l'"impegno instancabile e il pieno supporto per rendere indimenticabili i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026". Nella lettera alla premier, il Cio ha sottolineato ancora che questo "successo è stato reso possibile grazie al grande lavoro e al ruolo cruciale svolto dal Governo italiano sotto la Sua guida". L'ordine olimpico in argento è stato invece assegnato ai ministri Abodi, Salvini e Giorgetti, oltre che ai rappresentanti di Simico, enti locali e Fondazione.